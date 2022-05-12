Питерское предприятие отгрузило экскаватор в Казахстан

© metalinfo.ru

ООО «ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова» завершило отгрузку экскаватора ЭКГ-12К в адрес ТОО «Богатырь Комир». Это первая из двух машин, которые предприятие поставит казахстанской компании в 2022 году.

Договор на изготовление экскаваторов — ЭКГ-12К и ЭКГ-15М — был подписан в начале 2022 г. Отгрузка первой машины завершилась в конце апреля, вторая будет поставлена в адрес заказчика в III квартале 2022 года. При этом ЭКГ-15М по просьбе заказчика будет оснащен ковшом емкостью 18 куб.м (в стандартной комплектации — 15 куб.м).

В настоящее время на угольных разрезах ТОО «Богатырь Комир» эксплуатируется 10 карьерных электрических экскаваторов различных типоразмеров, поставленных предприятиями группы в разные годы.

ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" — крупнейший в России производитель экскаваторного оборудования, расположен в Колпино (Санкт-Петербург).

ТОО «Богатырь Комир» — крупнейшая в Казахстане компания по добыче угля открытым способом. На долю Компании приходится 70% от объема всего добываемого в Экибастузском угольном бассейне угля. В настоящее время проектная мощность разрезов ТОО «Богатырь Комир» составляет 42 млн тонн угля в год.