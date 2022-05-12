КАМАЗ поставил 18 автобусов для муниципальных перевозок в Обнинске

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«КАМАЗ» впервые поставил партию городских низкопольных автобусов НЕФАЗ большого класса, работающих на компримированном природном газе, в адрес муниципального предприятия «Обнинское пассажирское автотранспортное предприятие».

Автобусы для Обнинска выполнены в белом цвете и оснащены дополнительными опциями: USB-розетками в салоне, дополнительными форточками и раздельным открыванием передних дверей.

НЕФАЗ-5299-40-57 — это городской низкопольный автобус большой вместимости с современным экстерьером и интерьером, производится на площадях ПАО «НЕФАЗ», дочернего предприятия «КАМАЗа» в Башкирии. Автотехника отвечает высоким требованиям к безопасности и комфорту пассажиров.

Автобус оснащён автоматической коробкой передач, независимой передней подвеской, обеспечивающей плавность хода. Наружная обшивка кузова изготовлена по новой технологии, из композитных материалов, что обеспечивает полную защиту от коррозии. Для комфорта пассажиров предусмотрен просторный салон с широкой накопительной площадкой, удобные поручни. Техника полностью соответствует программе «Доступная среда»: установлена механическая аппарель для беспрепятственного въезда в салон маломобильных пассажиров, специальное место крепления инвалидной коляски, кнопки связи с водителем. В движение автобус приводится двигателем, работающим на компримированном природном газе, что при текущей разнице в цене на дизельное топливо и метан, делает его экономически выгодным в эксплуатации и относит автобус к категории экологически чистых транспортных средств.