«Вологодское мороженое» запускает новые линии

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Линия по производству мороженого «Вологодский пломбир» заработала на предприятии ООО «Вологодское мороженое», входящее в ГК «Айсберри».

Новая линия увеличит объемы производства брикетов в 4 раза, что позволит изготавливать до 24 тонн мороженого в сутки. Также расширится ассортимент продукции. Объём инвестиций предприятия в новую линию составил более 45 миллионов рублей.

С открытием новой линии появились и 30 дополнительных рабочих мест. Сейчас на предприятии трудится 617 человек.

© s0.rbk.ru

«Мы ранее уже выпускали брикет. Новая линия позволяет делать мороженое в широком диапазоне: и по составу, и по добавкам. Например, изготавливать сладость двух и более цветов, добавлять орехи, джемы, которые так любят потребители. Плюс ко всему — оборудование полностью автоматизировано и отечественного производства. Поставщик, который его изготовил, известен на рынке и уже себя зарекомендовал», — отметила генеральный директор ООО «Вологодское мороженое» Надежда Пуздрова.

Запуск новой линии стал одним из этапов модернизации, которую на предприятии начали годом ранее. В апреле здесь заработала линия по производству классического мороженого в семейном формате (большем по объёму). Сейчас идет монтаж ещё одного оборудования — по изготовлению «Лакомки». Запуск запланирован на конец мая. В целом объём инвестиций в модернизацию в этом году составил более 200 миллионов рублей.

Добавим, для изготовления мороженого закупается отечественное сырьё. При производстве используется сырое молоко из Вологодской области. В ассортименте на сегодня более 250 наименований продукции, часть из которой отмечена маркировкой «Настоящий Вологодский продукт».

Продукция пользуется спросом не только в России, но и за рубежом. Вологодское мороженое поставляется в страны Африки, Израиль, Грузию, Китай, Монголию. В этом году география экспорта расширилась, добавился Азербайджан и Республика Кения. По итогам прошлого года компания «Айсберри» заняла второе место в России среди производителей-экспортёров мороженого по объёмам экспортируемой продукции.

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