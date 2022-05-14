Новые спортивные объекты открыты в регионах часть 4 (2022г.)

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Республика Карелия

г. Медвежьегорск

13 мая в Медвежьегорске состоялась торжественная церемония открытия физкультурно-оздоровительного комплекса. Это долгожданный объект.

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В новом физкультурно-оздоровительном комплексе, построенном в рамках нацпроекта «Демография», расположены два спортивных зала: универсальный зал площадью 735 квадратных метров и зал для спортивной гимнастики площадью 295 квадратных метров. Кроме того, спорткомплекс включает в себя тренажерный зал, раздевалки и душевые, медицинский кабинет, кабинеты администрации и технические помещения.

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ХМАО-Югра

пос. Сингапай

В поселке Сингапай Нефтеюганского района появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Чемпион». Объект размером в 1 400 квадратных метров, где жители и гости Сингапая смогут заниматься игровыми видами спорта, тяжелой атлетикой и дзюдо был построен в рамках нацпроекта «Демография».

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Волгоградская область

г.Волжский

В районе Центрального стадиона имени Логинова в Волжском создается настоящий спортивный кластер.

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В одноэтажном, но высоком здании, на площади 2,3 тыс. кв. м, будут одновременно заниматься до 100 человек боксом или кикбоксингом, и различными борцовскими дисциплинами. Как и полагается комплекс оснащен раздевалками, душевыми комнатами и медкабинетом.

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https://riac34.ru/news/143852/