Новые спортивные объекты открыты в регионах часть 4 (2022г.)
Республика Карелия
г. Медвежьегорск
13 мая в Медвежьегорске состоялась торжественная церемония открытия физкультурно-оздоровительного комплекса. Это долгожданный объект.
В новом физкультурно-оздоровительном комплексе, построенном в рамках нацпроекта «Демография», расположены два спортивных зала: универсальный зал площадью 735 квадратных метров и зал для спортивной гимнастики площадью 295 квадратных метров. Кроме того, спорткомплекс включает в себя тренажерный зал, раздевалки и душевые, медицинский кабинет, кабинеты администрации и технические помещения.
https://gov.kar...medvezhegorske-
ХМАО-Югра
пос. Сингапай
В поселке Сингапай Нефтеюганского района появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Чемпион». Объект размером в 1 400 квадратных метров, где жители и гости Сингапая смогут заниматься игровыми видами спорта, тяжелой атлетикой и дзюдо был построен в рамках нацпроекта «Демография».
https://hantima...oviy/105497475/
https://vk.com/...172755478_10464 (фото)
Волгоградская область
г.Волжский
В районе Центрального стадиона имени Логинова в Волжском создается настоящий спортивный кластер.
В одноэтажном, но высоком здании, на площади 2,3 тыс. кв. м, будут одновременно заниматься до 100 человек боксом или кикбоксингом, и различными борцовскими дисциплинами. Как и полагается комплекс оснащен раздевалками, душевыми комнатами и медкабинетом.
https://riac34.ru/news/143852/
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