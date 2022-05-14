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Судостроение и судоходство

Хабаровский судостроительный завод впервые спустил на воду краболовное судно

 © todaykhv.ru

На территории Хабаровского судостроительного завода сегодня состоялась торжественная церемония спуска на воду краболовного судна «Омолон» проекта 03141. Краболовное судно построено в рамках государственной инвестиционной программы «Квоты под киль» по заказу магаданской компании ООО «Маг-Си Интернешнл».

Контрактом предусмотрено строительство двух краболовов на Хабаровском судостроительном заводе, их закладка прошла в апреле 2020 года. Второе судно будет спущено на воду через три месяца. По плану сдача заказа произойдет в июле 2023 года.

 © fish.gov.ru

На «Омолоне» ещё запланировали швартовные испытания и обустройство помещений. В октябре краболов перейдет на базу во Владивосток, где пройдут окончательные ходовые испытания и ревизия, а также завершится окончательная отделка и снабжение.

Хабаровский судостроительный завод основали в 1953 году для строительства кораблей противолодочной обороны Тихоокеанскому флоту. За 65 лет на предприятии построили около 360 судов, в том числе более 200 военных. Завод заключил контракты на строительство двух краболовов, двух морских буксиров и амфибийного судна на воздушной подушке. Предполагается, что к 2023 году загрузка завода будет 100%-ной.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/14623589?...gn=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru

судостроение, краболов, Хабаровский судостроительный завод
  • Kolyda Kolyda
    14.05.2220:18:36

    Пожелаю успехов заводу! Полвека прожил рядом с ним, на одной улице. Жена, тёща, другие родственники работали на нём в разные годы. По молодости, купаясь в заводском затоне, часто наблюдали новые корабли — каждый год 2-3 новых военных корабля стояло в затоне в ожидании буксировки во Владивосток. В девяностые с заводом произошло тоже что и со всем остальным судостроением страны — развал, остановка производства. Директор смылся в США. И вот в последние годы завод снова начал выпускать суда, а там и до боевых кораблей дойдет дело. Удачи!!!

    #1250587
  • Нет аватара Denys
    14.05.2221:55:10

    Молодцы

    #1250590
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