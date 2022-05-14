Хабаровский судостроительный завод впервые спустил на воду краболовное судно
На территории Хабаровского судостроительного завода сегодня состоялась торжественная церемония спуска на воду краболовного судна «Омолон» проекта 03141. Краболовное судно построено в рамках государственной инвестиционной программы «Квоты под киль» по заказу магаданской компании ООО «Маг-Си Интернешнл».
Контрактом предусмотрено строительство двух краболовов на Хабаровском судостроительном заводе, их закладка прошла в апреле 2020 года. Второе судно будет спущено на воду через три месяца. По плану сдача заказа произойдет в июле 2023 года.
На «Омолоне» ещё запланировали швартовные испытания и обустройство помещений. В октябре краболов перейдет на базу во Владивосток, где пройдут окончательные ходовые испытания и ревизия, а также завершится окончательная отделка и снабжение.
Хабаровский судостроительный завод основали в 1953 году для строительства кораблей противолодочной обороны Тихоокеанскому флоту. За 65 лет на предприятии построили около 360 судов, в том числе более 200 военных. Завод заключил контракты на строительство двух краболовов, двух морских буксиров и амфибийного судна на воздушной подушке. Предполагается, что к 2023 году загрузка завода будет 100%-ной.
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