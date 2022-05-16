Какая связь между Кунгурским обувным комбинатом и Пермской обувной фабрикой TREK.

Наша компания основана в 1993 году и в 2023 году нам исполнится 30 лет! Сама обувная фабрика была открыта в 2004 году и построена практически «с ноля».

Старинная схема из кадастрового паспорта © avatars.mds.yandex.net

Первые рабочие на обувной фабрике приезжали в Пермь из Кунгура (100км от Перми), где в советские времена была одна из крупнейших обувных фабрик СССР.

Во время Великой Отечественной войны в Кунгур были эвакуированы обувные фабрики Минска, Витебска и Киева.

В самом Кунгуре обувное производство развивалось с 1724 года. Сперва появился кожевенный завод, где производили первоклассную кожу из крупнорогатого скота. Затем, рядом с кожевенным производством, организовалось и обувное. Особенно большое развитие кожевенное и обувное ремесло приобрело при купце Василии Евдокимовиче Фоминском.

Производство натуральной кожи ремесло не из лёгких © avatars.mds.yandex.net

В результате объединения образовался Кунгурский обувной комбинат. Каждый пятый солдат Северо-Западного фронта был обут в сапоги кунгурского обувного комбината.

Здание обувного комбината в Кунгуре © avatars.mds.yandex.net

Обувь производства Кунгурского обувного комбината была настолько высокого качества, что основная часть его продукции продавалась исключительно в Восточной Европе, в странах тогдашнего социалистического лагеря: Венгрия, Чехословакия, Польша, Болгария, Румыния.

В итоге комбинат был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а годовой выпуск обуви доходил до 8,5 миллионов пар! Вот это мощь!

Но в 90-е вся эта мощь, как и многое другое, новые реформаторы «пролюбили» вместе с СССР…

Развалины бывшего обувного комбината © avatars.mds.yandex.net

Итак, вернемся в Пермь. В 2004 году, после того как всё оборудование для производства обуви было установлено, рабочие были обучены и закуплены все обувные материалы, мы приступили к производству ботинок. Первым нашим продуктом были лыжные ботинки для беговых лыж!

Лыжные ботинки MOTOR. 2004 год. Начало. © avatars.mds.yandex.net

Это были лыжные ботинки из натуральной кожи хромового дубления на подошве под систему крепления NN75 mm. Или, как его называют в народе, под «трёх штыревое крепление». На то время это были самые доступные, самые недорогие лыжные ботинки. Но на них тогда был жуткий дефицит! Импортные лыжные ботинки стоили очень дорого, а китайские стоили просто дорого.

Затяжка заготовки лыжных ботинок © avatars.mds.yandex.net

В первую смену мы выпустили 16 пар лыжных ботинок. Мы очень гордились собой! Но чтобы бизнес процветал, этого было очень мало, нужно было наращивать объем выпускаемой продукции. И вскоре, мы нарастили его до 500 пар в смену! Наша фабрика стремительно ворвалась на спортивный рынок. Тогда мы решили открыть свой первый филиал поближе к Москве, в г. Балашиха, Объездное шоссе, 8. Это был даже не прорыв, это был ПРОРЫВИЩЕ! Заработала реклама в Желтых страницах, про рекламу в Интернет тогда еще никто ничего не знал, хотя сайт уже был, но для чего он толком никто не понимал: все сделали и мы тоже…

Первая реклама в желтых страницах. © avatars.mds.yandex.net

Обратите внимание: тогда мы производили лыжные ботинки под собственной торговой маркой MOTOR. Вскоре появились первые модели на системе NNN от компании Rottefella (оригинал, кстати).

Лыжные ботинки MOTOR Breakout - в 2007 реальный прорыв! © avatars.mds.yandex.net

В 2007 году мы получили первую награду. Очень неожиданно, что чуть не проворонили свою номинацию… Затем мы долго были членами Ассоциации Предприятий Спортивной Индустрии. Не знаю как сейчас, но тогда ее возглавлял Агибалов Сергей Васильевич — Управляющий делами Группы компаний «Спортмастер» — член правления компании, председатель Комитета по торговле и региональной деятельности Ассоциации Предприятий Спортивной Индустрии.

Первая награда Ассоциации Предприятий Спортивной Индустрии. 2007 год. © avatars.mds.yandex.net

В следующей публикации я расскажу как вскоре на нашу фабрику в Перми высадился десант из Франции от компании SALOMON и что из этого вышло.

Видео о нашей фабрике: ©Видео с youtube.com