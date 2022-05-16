СОЖ российского производства: импортозамещение в действии!

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Компания «АВТОграф Инструментальные Решения» представляет новую линейку высокоэффективных водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) Debever Machining Solutions SafeCut.

СОЖ Debever Machining Solutions SafeCut представляют собой многокомпонентные полусинтетические составы, основной задачей которых является эффективное охлаждение и смазка инструментов и обрабатываемых изделий при выполнении различных операций по металлообработке.Применение этих составов позволяет существенно повысить качество, точность и чистоту обрабатываемых поверхностей, а также продлить срок службы инструмента за счет снижения трения и нагрева, предотвращения задиров.Новая линейка включает концентраты, предназначенные для токарной и фрезерной обработки, нарезания резьбы, шлифования изделий из черных и цветных металлов, сталей, медных и алюминиевых сплавов, а также пластика.DB-SS600 — универсальный концентрат СОЖ, разработанный специально для использования в условиях повышенной нагрузки. Может применяться при обработке всех черных и большинства цветных металлов, стальных, медных и алюминиевых сплавов, пластика.DB-SS300H — универсальный концентрат СОЖ с улучшенной смываемостью. Может применяться при выполнении большинства операций, связанных с интенсивной обработкой самого широкого спектра металлов: от сплавов алюминия до труднообрабатываемых сталей.DB-SS100 — универсальный концентрат СОЖ. Рекомендуется при выполнении операций по резанию и шлифованию деталей из твердых сплавов, чугуна и стали. Может применяться как на отдельных станках, так и в централизованных системах.Помимо высокоэффективных смазочно-охлаждающих жидкостей, линейка включает все необходимые инструменты и комплектующие для обслуживания и эксплуатации эмульсии.DB-B01 — системный очиститель для очистки оборудования перед заменой эмульсии. Очиститель представляет собой специальный состав на водной основе, включающий биоцидные присадки и инертные компоненты.DB-RFC032 — ручной рефрактометр для измерения концентрации СОЖ в водных растворах.Остается добавить, что вся продукция Debever Machining Solutions SafeCut производится в России — на заводе, специализирующемся в производстве смазочно-охлаждающих жидкостей.