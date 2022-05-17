Хранилище фруктов и овощей мощностью 2 тыс. тонн открыли в Кизилюртовском районе Дагестана

7 апреля в Кизилюртовском районе Дагестана состоялось открытие фрукто-и овощехранилища мощностью 2 тыс. тонн.

Новое хранилище построено усилиями СПоК «Биополис» с использованием государственной поддержки в виде гранта на развитие материально-технической базы сельхозпотребкооператива и рассчитано на единовременное хранение 2 тыс. тонн овощей и фруктов. Всего на объекте 10 камер.

Используемые на объекте передовые технологии позволяют обеспечивать сохранность продукции на срок до полугода и выше. Специальная система дистанционного контроля в режиме реального времени анализирует температуру воздуха внутри хранилища и вне его, после чего автоматически устанавливает оптимальный температурный режим.

В настоящее время СПоК «Биополис» объединяет около 200 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств Кизилюртовского района, которые уже этим летом планируют поместить свою продукцию в новое хранилище.

Введенный в эксплуатацию объект обеспечит хранение до 70% всей выращиваемой в районе продукции.

В настоящее время в республике функционируют хранилища на более чем 20 тыс. тонн продукции. В ближайшее время соответствующие площади вырастут почти в два раза.