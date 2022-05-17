В Таганроге дан старт строительству нового завода сельхозтехники
13 мая в Ростовской области заложили символический камень в основание будущего завода сельхозтехники в Таганроге.
На предприятии будут выпускаться пять видов техники: почвообрабатывающая, кормоуборочная, зерноперерабатывающая, самоходные и прицепные опрыскиватели, а также адаптеры для комбайнов. Завершить строительство завода инвестор планирует в 2024 году.
На заводе планируется создание 500 рабочих мест, с дальнейшей перспективой до 1500.
— Мы рассчитываем постепенно перенести часть производства с ростовской производственной площадки в Таганрог и к 2025 году обеспечить выпуск порядка 5000 единиц готовой продукции в год. В денежном эквиваленте это около 3 млрд рублей в год, с перспективой ежегодного увеличения на 10-15%. Также компания планирует организовать в Таганроге производство новых видов техники, таких, например, как самоходные опрыскиватели", — заявил генеральный директор дивизиона прицепной и навесной техники «Ростсельмаша» Александр Виноградов.
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