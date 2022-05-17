В Новгородской области началось строительство нового завода по выпуску специй
Маловишерское предприятие «Стоик» 14 мая приступило к строительству в Малой Вишере ещё одного корпуса по производству пищевых добавок, специй и ингредиентов.
Новые комплекс из цехов по переработке специй, чеснока и хрена, производству СО2-экстрактов и медицинских препаратов, будет построен рядом с имеющимися зданиями на улице Герцена.
Новые мощности позволят компенсировать нехватку на российском рынке компонентов для пищевого производства, возникшую после ухода иностранных компаний.
ООО «Стоик» работает в регионе 14 лет, входит в группу компаний «Время», деятельность которой связана с сельским хозяйством и пищевой переработкой. Здесь занято более 80 человек, для них созданы хорошие условия труда. В 2021 году предприятие показало рост производства — выпущено 2 тысячи тонн продукции, что на 22% выше, чем в 2020-м. Пряности и приправы ООО «Стоик» востребованы на российском рынке, реализуются в страны СНГ.
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