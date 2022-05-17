В Курганской области началось строительство первого в Зауралье завода по изготовлению габионов

© www.kommersant.ru

На территории индустриального парка в Варгашах началось строительство первого завода-резидента. «Предприятие будет производить габионы — материал, необходимый для дорожного строительства, берегоукрепления, работы с особыми грунтами.

Также на площадке промышленного парка идет подготовка к строительству небольшого завода по производству стройматериалов. На лето запланирована прокладка сетей для расширение площадки на 17 га, что даст возможность в среднесрочной перспективе запустить в промпарке еще несколько производств.

Варгаши входят в число территорий опережающего социально-экономического развития, что дает их резидентам ряд преференций. Ранее сообщалось, что проект производства габионов реализует компания «МобиДик», завершить оборудование площадки она планирует к концу лета. На предприятии создадут 60 рабочих мест.

Объем инвестиций составляет порядка 260 миллионов.