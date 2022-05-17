В Курганской области началось строительство первого в Зауралье завода по изготовлению габионов
На территории индустриального парка в Варгашах началось строительство первого завода-резидента. «Предприятие будет производить габионы — материал, необходимый для дорожного строительства, берегоукрепления, работы с особыми грунтами.
Также на площадке промышленного парка идет подготовка к строительству небольшого завода по производству стройматериалов. На лето запланирована прокладка сетей для расширение площадки на 17 га, что даст возможность в среднесрочной перспективе запустить в промпарке еще несколько производств.
Варгаши входят в число территорий опережающего социально-экономического развития, что дает их резидентам ряд преференций. Ранее сообщалось, что проект производства габионов реализует компания «МобиДик», завершить оборудование площадки она планирует к концу лета. На предприятии создадут 60 рабочих мест.
Объем инвестиций составляет порядка 260 миллионов.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.