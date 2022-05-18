Автоматизация производственных процессов от «ПОСТЭКС»

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Новая автоматизированная линия «ПОСТЭКС» запущена на одном из предприятий кондитерского дома «Слада». Компания «ПОСТЭКС» — резидент технопарка высоких технологий Свердловской области с января 2017 года. Специализация — разработка и производство высокотехнологичного оборудования для автоматизации производственных процессов предприятий любого масштаба.

Основатель компании и ее генеральный директор Иван Постников комментирует: «"Слада» — наш давний и надежный партнер. Мы автоматизировали несколько их производственных участков. Это всегда интересные и оригинальные решения, которые существенно меняют характер труда, превращают его из монотонного в фактически творческий процесс, и, главное, в разы повышают производительность. Мы занимаемся не только инженерным и конструкторским проектированием, но и сами производим свои устройства. У нас есть как серийное оборудование, так и уникальные разработки под конкретные запросы наших клиентов".

Некоторые разработки «ПОСТЭКС» запатентованы как изобретения. Автоматизация от «ПОСТЭКС» и ранее была востребована, а в нынешней экономической ситуации портфель заказов сформирован на несколько месяцев вперед. В ближайших и актуальных планах — расширение своей производственной базы.

© www.uralhitech.ru

https://www.youtube.com/watch?v=J71d2WRWiNc

Справочная информация: компания является членом Уральской торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты РФ. Уплаченные в 2021 году налоги превысили 5 миллионов рублей.

В Свердловской области и УрФО в целом компания уже зарекомендовала себя как признанный эксперт в сфере автоматизации производственных процессов.

В настоящее время среди клиентов компании: АО «Группа РУСАГРО», предприятия АО «Милком», агропромышленный холдинг Мираторг, АО «МАКФА», Русская овощная компания,ООО «Агрофирма Ариант», Вологодский агрокомплекс, Кирово-Чепецкий завод «Агрохимикат», Пермский хладокомбинат «Созвездие», «Черкашин и партнеры», АО «ХК «Ополье» (молочный холдинг, входящий в корпорацию ПепсиКо), кондитерское объединение «Сладиал" — один из лидеров УРФО по производству кондитерских изделий, «Глянцмастер» — крупнейший региональный производитель обувной косметики (торговая марка ШТРИХ) и другие.

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Описание и характеристики автоматической линии по укладке пакета в короб:

Линия автоматически укладывает пакеты печенья в гофорокороб, с предварительным формированием короба и последующим заклеиванием короба. Пакеты с печеньем выдает вертикальная упаковочная машина.

Характеристики и описание системы.

Линия автоматизированной укладки пакетов печенья в короба состоит из следующих узлов и элементов:

1. Транспортер подачи продукта от ГУМ в укладчик.

2. Автоматический формирователь коробов.

3. Узел подачи коробов от формирователя до укладчика.

4. Узел раскрытия/удерживания клапанов гофрокороба

5. Узел ориентации пакетов.

6. Укладчик пакетов в короб

7. Транспортер подачи заполненного короба в автоматический заклейщик

8. Заклейщик автоматический

9. Шкаф управления системой с тач панелью управления.

10. Общий каркас укладчика

Краткий алгоритм работы

С вертикальной упаковочной машины пакет попадает на приемный транспортер, а затем после ориентации и встряски пакета подается в зону укладки в короб.

Конструкция укладчика предусматривает работу в режиме 24/7, надежна, удобна и имеет жесткую конструкцию.

Производительность до 60 пакетов в минуту.

Формирователь выдает короб на транспортер, на котором происходит накопление нескольких коробов.

С подготовительной позиции короб попадает в зону укладки, фиксируется короб и клапана короба. Выполняется укладка необходимого количества слоев. Затем короб освобождается и отправляется в автоматический заклейщик.