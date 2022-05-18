Россиянину присуждена высшая награда Международной федерации национальных математических состязаний

Математики на большой шахматной доске © stimul.online

Сергей Рукшин, основатель и бессменный руководитель Городского математического центра для одаренных школьников в С.-Петербурге. Источник изображения: YouTube

Безусловное признание российских математиков не смогла разрушить даже геополитическая конфронтация. Абсолютному лидеру в мире по числу учеников, получивших медали на международной математической олимпиаде, петербуржцу Сергею Рукшину присуждена высшая награда Международной федерации национальных математических состязаний (WFNMC) — премия Эрдёша. Почему эту награду впервые за тридцать лет решили присудить гражданину России, пишет журнал об инновациях в России «Стимул».

Сергей Рукшин, основатель и бессменный руководитель Городского математического центра для одаренных школьников. Рукшин основал этот центр в Ленинграде в 1975 году, в восемнадцатилетнем возрасте, и сейчас руководит им в ранге заместителя директора Президентского физико-математического лицея № 239. Сергей Рукшин подготовил двух лауреатов высшей математической награды — медали Филдса: Григория Перельмана и Станислава Смирнова, — а также более 100 победителей и призеров международных математических олимпиад. К этому результату никто из коллег в России и в других странах даже не приблизился и вряд ли приблизится. А если добавить четверых лауреатов премии Салема и лауреатов премии Института Клэя (того самого, который присудил премию за Великую Теорему Ферма Эндрю Уайлзу и Премию в миллион долларов Григорию Перельману), то выдающийся вклад Рукшина не только в олимпиады, но и в развитие мировой математики станет еще более очевидным.

«Рукшин воспитал поколения первоклассных математиков, десятки медалистов IMO (международных математических олимпиад. — „Стимул“). Очень важно отметить, что целью господина Рукшина всегда было воспитание не только победителей олимпиад, но учеников, способных к глубоким размышлениям и решению сложных задач. Он создал технологию обучения математике, которая олимпиадные победы делает побочным продуктом изучения математики», — отмечается в официальном релизе по случаю определения лауреата 2022 года.

Международная федерация национальных математических состязаний отмечает также, что лауреат признан на родине: «В 2017 году профессор Сергей Евгеньевич Рукшин стал лауреатом высшей педагогической награды России „Народный учитель Российской Федерации“, а в 2019 году — лауреатом премии президента РФ за подготовку победителей международных олимпиад».

«В 1959 году были созданы международные олимпиады по математике. Потом создана Международная федерация национальных математических состязаний — WFNMC. У нее есть высшая награда, которую впервые российскому гражданину — мне — и присудили. Она должна быть вручена на конгрессе, — сказал „Стимулу“ Сергей Рукшин, принимая поздравления. — В июле в Болгарии должен пройти конгресс WFNMC, где и должны мне вручить эту высшую награду. Сейчас мне предстоит думать, как получить визу и приехать в Болгарию».

Несмотря на то что небо большинства европейских стран весной 2022 года для российских самолетов было закрыто, это не привело к закрытию границ. Шенгенские визы по-прежнему оформляются. Болгария же, как и Румыния, Кипр и Хорватия, еще находится на пути к присоединению к Шенгенскому соглашению, и в настоящее время, как отмечается на сайте посольства страны в России, «Болгария выдает национальные визы. Болгарские визы дают их обладателю право также и на въезд и пребывание на территории Румынии, Хорватии и Кипра».

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Лауреаты высшей математической награды — медали Филдса: Григорий Перельман и Станислав Смирнов. Источник изображения: Wikipedia

БЕЗ ФЛАГА И КОМАНДЫ

А вот ученикам Сергея Рукшина и его Математического центра труднее. Международная олимпиада по математике 2022 года (IMO) будет проводиться в Норвегии, в Осло, с 6 по 16 июля. На сайте олимпиады указывается, что участие доступно только для национальных сборных. Однако у россиян возникли дополнительные трудности. «Школьникам Российской Федерации в этом году запрещено участвовать в качестве команды Российской Федерации: не будет команды России, не будет флага, — комментирует Сергей Рукшин. — И сейчас идет борьба за то, чтобы, как спортсменам, им разрешили участвовать в личном зачете международной олимпиады». Но и такой формат, по его словам, остается под вопросом: «Идет борьба за то, чтобы Норвегия дала визы и они участвовали не дистанционно, как прокаженные из бараков, а очно. Но, скорее всего, они будут участвовать в дистанте, что ставит их в неравные условия с другими участниками и лишает радости общения со сверстниками из других стран».

Еще в начале марта 2022 года Норвегия приостановила прием документов для оформления норвежских виз в связи с ограничениями, введенными на фоне спецоперации российских войск на Украине — в частности, с проблемами при оплате консульского сбора. Оплата должна производиться картой Visa или MasterCard, карты российских банков, находящихся под санкциями, не принимаются. Если оплату консульского сбора не может произвести ни заявитель, ни принимающее лицо с норвежской стороны, подать документы невозможно, так как в визовых центрах оплату не принимают.

«Двенадцатого мая начался заключительный этап отбора тех шести школьников России, которые, в случае удачи, будут представлять нашу страну на Международной олимпиаде по математике 2022 года. Среди восьми лидирующих претендентов на эти шесть мест пятеро были петербуржцы. Сейчас команда уже сформирована: в ней четверо воспитанников Математического центра — два моих ученика и два моих „внучатых“ ученика — воспитанники моего ученика, призера Международной олимпиады Александра Кузнецова, на которого возлагаются большие надежды. Кроме них в команде один москвич и девушка из Казани», — с гордостью поделился Сергей Рукшин.

Предыдущие два года олимпиады проводились в России, в Санкт-Петербурге. «И воспитанники Рукшина, как, впрочем, и обычно, завоевали золотые медали», — отметила вице-губернатор Ирина Потехина, комментируя ситуацию на своей странице «ВКонтакте». Она подчеркнула, что Петербург — единственный регион России, где ЕГЭ по профильной математике сдает больше детей, чем по базовой, при этом процент 100-балльников в Петербурге самый высокий в стране. В этом администрация города видит заслугу Городского математического центра для одаренных школьников под руководством Сергея Рукшина.

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Международный конгресс математиков (МКМ2022/ICM2022)., который должен был пройти в Петербурге 6-16 июля нынешнего года, перенесен. Источник изображения: Пресс-служба Международного конгресса математиков

ПОТЕРЯННЫЙ КОНГРЕСС

Поездка в Болгарию на форум WFNMC для вручения премии для Сергея Рукшина не грозит непреодолимыми сложностями, а в разрешении вопроса о личном участии российских школьников в Международной олимпиаде в Осло остается возможность совладать с тонкостями бюрократического процесса, тем более что Норвегия анонсировала возобновление выдачи туристических виз в мае 2022 года. А вот Международный конгресс математиков (МКМ2022/ICM2022)., который должен был пройти в Петербурге 6-16 июля нынешнего года, потерян для города и страны. «Это большая потеря, — говорит Сергей Рукшин. — Мой ученик Станислав Смирнов, филдсовский лауреат, потратил несколько лет жизни чтобы мы — Россия — получили этот конгресс, на то, чтобы его получил Петербург, и на подготовку этого конгресса. Я тоже должен был выступать на нем в секции, связанной с обучением математике. Конгресса уже точно не будет в Петербурге, его перенесли. И состоится он пока даже непонятно в каком формате». Главный форум математиков мира — Математический конгресс — проводится раз в четыре года начиная с 1897-го. Наша страна должна была принять его во второй раз в своей истории: в 1966 году мероприятие проходило в Москве, в МГУ им. М.В.Ломоносова.