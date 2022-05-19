В Хакасии открылся бетонный завод
ООО «Вибробетон» запустил новое производство в Абакане. Бетонные изделия производятся по технологии вибропрессования.
Бетонный завод отличается особым оснащением: в нём большое количество датчиков высокой точности дозирования инертных материалов, цемента, воды и добавок, если по рецептам нужны пластификаторы. Избыточно повышенная точность датчиков позволяет обеспечить очень чёткую повторяемость результата. В одном здании готовится бетонная смесь, в другом здании производится виброформование. Каждое изделие проверяется на набор прочности и качество неразрушающим способом. Например, изготовленный бетонный блок проверяется в 15 точках, и изделие набирает необходимую прочность гораздо быстрее. Продукция имеет сертификаты Таможенного союза.
На начальном этапе предприятие планирует выпускать фундаментные блоки, дорожные плиты, а затем расширит производство для изготовления металлокаркасов, металлической опалубки и производства железобетонных изделий — балки, регеля, фундаменты для стоек железнодорожных опор и опор для линий электропередач.
Ряд заявленной продукции в Хакасии на данный момент не выпускает никто.
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