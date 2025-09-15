Хакасский СПоК «Утро» открыл молочный цех после модернизации
В Административном центре Алтайского района Хакасии селе Белый Яр накануне состоялось открытие нового молочного цеха кооператива «УТРО».
Кооператив «УТРО» с момента своего основания закупал сырьё исключительно у местных поставщиков, что обеспечивало высокое качество и свежесть исходного молока, а также поддерживало местных аграриев. Теперь ряды поставщиков планируется расширить за счёт закупа сырья у населения.В 2022 году кооператив выиграл грант правительства республики на развитие, а в 2023 и 2024 годах получил субсидии. На эти средства были приобретены необходимое оборудование стоимостью около 30 млн рублей, закуплен скот и сырьё, расширено производство молочной продукции.
В час мини-завод может перерабатывать до 1 тонны молочного сырья — это вдвое больше, чем производилось на старом оборудовании.Выпускают на предприятии пастеризованное молоко, кефир, сливки и сливочное масло. В ближайших планах — наладить производство сметаны и сыров. Продукция поставляется в детские образовательные учреждения Алтайского района.
