Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 10
Великоросс Новые и модернизированные предприятия агропрома

Хакасский СПоК «Утро» открыл молочный цех после модернизации

© mcxpx.ru

В Административном центре Алтайского района Хакасии селе Белый Яр накануне состоялось открытие нового молочного цеха кооператива «УТРО».

Кооператив «УТРО» с момента своего основания закупал сырьё исключительно у местных поставщиков, что обеспечивало высокое качество и свежесть исходного молока, а также поддерживало местных аграриев. Теперь ряды поставщиков планируется расширить за счёт закупа сырья у населения.В 2022 году кооператив выиграл грант правительства республики на развитие, а в 2023 и 2024 годах получил субсидии. На эти средства были приобретены необходимое оборудование стоимостью около 30 млн рублей, закуплен скот и сырьё, расширено производство молочной продукции.

В час мини-завод может перерабатывать до 1 тонны молочного сырья — это вдвое больше, чем производилось на старом оборудовании.Выпускают на предприятии пастеризованное молоко, кефир, сливки и сливочное масло. В ближайших планах — наладить производство сметаны и сыров. Продукция поставляется в детские образовательные учреждения Алтайского района.

https://vk.com/...159600318_19023

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: milknews.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт