Во Владивостоке запущен завод сухих смесей

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Компания «Тайгер Микс» 19 мая запустила во Владивостоке новый современный завод по производству сухих смесей. Предприятие полностью автоматизировано и готово выпускать в год 60 тыс. тонн разной продукции.

В основе смесей Tiger Mix лежит цемент «Спасскцемента» и песок, производимый из твердых горных пород на Владивостокском бутощебеночном заводе. Собственная сырьевая база, контроль качества, низкие логистические издержки позволяют смесям под брендом Tiger Mix с успехом конкурировать с импортными торговыми марками и брендами из других регионов России.

© primpress.ru

Но возросшие требования со стороны клиентов подтолкнули к новому этапу в работе — строительству нового, более мощного завода сухих смесей на базе современного оборудования. «Идея модернизировать производство появилась чуть больше года назад, — указал на открытии завода генеральный директор ООО „Тайгер Микс“ Илья Немальцын. — Процесс был относительно недолгим: от идеи и выбора поставщика до ввода объекта в эксплуатацию прошло чуть больше года».

Стартует производственный цикл с площадки приемки и сушки песка, а финиширует упаковочной линией. «Оборудование функционирует точно, надежно, высокопроизводительно и бесперебойно. Все автоматизировано до мелочей — наш завод единственный такой на всем Дальнем Востоке», — горд детищем Илья Немальцын.

Песок поступает в силосные башни. Дозирование с погрешностью до 50 граммов происходит в автоматическом режиме согласно рецептуре, без участия персонала. Один продукт может состоять до 15-20 компонентов, это без учета цемента и других вяжущих веществ. Хорошенько перемешанные, готовые смеси снова проходят проверку на качество и только после этого поступают на этап фасовки.

© primpress.ru

Упаковочная линия — зрелищна и симпатична! Песок, цемент, химические добавки, соединенные в однородную массу суперсовременным смесителем, «падают» в упаковочные мешки. Они уже попадают на конвейер, где один за другим плывут по транспортеру. В конце их ждут щупальца громадного робота: своими большими, но весьма ловкими и цепкими паучьими лапами он берет их с ленты и укладывает на поддон — паллет.

Машина не останавливается ни на секунду: производство рассчитано на 15 тонн в час. Деревянные поддоны автоматически подаются на линию, далее на них машина наносит защитную пленку, после укладываются готовые мешки с продукцией. И уже сформированный паллет отправляется на упаковку. Это наиболее передовая технология упаковки стрейч худ — рукав из трехслойной пленки, обтягивающей паллет с продукцией. На наших глазах эластичный материал, растягиваясь, плавно покрывает поддон.

© primpress.ru

А ещё упакованные в пленку паллеты можно хранить на открытых площадках: невозможно представить, какие огромные склады иначе пришлось бы строить для хранения смесей. Впрочем, на заводе сухие смеси засыпают не только в небольшие бумажные пакеты в 5,7, 25 кг, но и в крупную упаковку, так называемые биг-бэги.

Поставщиком оборудования стала отечественная машиностроительная компания «ВСЕЛУГ». Автоматизация для завода — это неоспоримое преимущество, позволяющее производить продукцию без потери качества.

© primpress.ru

Качество — еще одно конкурентное преимущество продукции «Тайгер Микса». Контроль за ним осуществляется высококвалифицированными специалистами на всех этапах производства — от входящего контроля сырья до испытания готовой продукции на подтверждение соответствия нормативным документам (ГОСТам). Все испытания протоколируются, а с каждой отгрузкой клиенту выдается паспорт качества.

По словам Ильи Немальцина, «Тайгер Микс» будет производить все необходимые строительному рынку смеси: кладочные, штукатурные, напольные и клеевые. В первое время мощность завода будет составлять меньше заявленной, но выход на полную производительность не заставит себя ждать, уверены в «Тайгер Микс». Несмотря на то что «стройка» сегодня сжимается, перспективы благоприятные: только в Приморье предстоит увеличить объемы ввода жилья в два раза. Для этого, конечно, потребуется поднять в несколько раз и выпуск строительных материалов.