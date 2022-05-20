«Росатом» полностью переходит на Astra Linux

Госкорпорация «Росатом» планирует полностью перейти на отечественную операционную систему Astra Linux до конца 2024 г. Импортозамещать в течение 2,5 лет будут до 130 тыс. рабочих мест по всей стране. Пока на российской ОС работают чуть больше 20% специалистов «Росатома».

Переход на российский ИТ-ландшафт

«Росатом» планирует полный переход с Microsoft на российскую операционную систему Astra Linux до конца 2024 г. Об этом на конференции «Импортозамещение ПО: время возможностей» заявил заместитель директора госкорпорации по информационным технологиям Илья Холкин.

Как отметил Холкин, цель компании — провести миграцию 120-130 тыс. рабочих мест в единое информационное пространство. На отечественную ОС перейдут больше трех сотен предприятий Росатома по всей стране.

«Это весь контур, — уточнил Холкин. — Очень амбициозная для нас задача».

На данный момент на российской ОС работают около 30 тыс. специалистов — это чуть больше 20% всех рабочих мест компании. До конца 2022 г. «импортозаместить» планируется еще 50 тыс. рабочих мест.

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«Росатом» планирует полностью перейти на отечественную ОС Astra Linux до конца 2024 года

Илья Холкин добавил, что государственная корпорация столкнулась со сложностями при интеграции инженерного ПО в новый импортозамещенный ИТ-ландшафт.

«Сейчас мы активно работаем с производителями, вендорами программного обеспечения в части его адаптации под новые условия, под новую архитектуру, под новые операционные системы, чтобы максимально плотно интегрировать это программное обеспечение в наши внутренние отраслевые ИТ-решения», — объяснил замдиректора.

«Росатом» импортозамещается

Масштабная миграция с ОС и СУБД Microsoft на российские продукты в компании началась в 2021 г. В конце апреля 2022 г. стало известно, что прошлогодняя выручка ИТ-интегратора, переводящего «Росатом» на российское программное обеспечение, подскочила на 20% и составила 13,1 млрд руб. Компания занималась тем, что внедряла пакет «Мой офис» и переводила ИТ-систему «Расчетный центр корпорации» с СУБД Oracle на российскую Postgres Pro. Летом 2021 г. «Гринатом» завершил внедрение российского серверного оборудования компании Yadro («КНС групп») для организации удаленной работы и увеличения мощностей облачной инфраструктуры «Росатома».

Впрочем, в конце 2021 г."Росатому" потребовалась передышка от внедрения «суверенных» технологий, и Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ разрешил ему снова закупить системы управления предприятием от немецкой SAP. Правда, было поставлено условие: «Росатом» внедрит российские решения к 2023 г. В марте 2022 г. SAP объявила о своем решении приостановить работу в стране из-за событий на Украине.

Astra Linux наращивает продажи

ГК Astra Linux — это разработчик программного обеспечения, в том числе операционных систем семейства Astra Linux и платформ виртуализации. Все продукты компании входят в реестр Минцифры России, а ОС Astra Linux принята в стандарт ФОИВов и госкорпораций. Выручка российского разработчика по итогам 2021 г. оказалась равна 2,37 млрд руб., что на 17% выше показателей предыдущего года. Однако в 2022 г. на фоне ухода из страны ряда зарубежных вендоров, компания ожидает куда более серьезный рост. Из-за выросшего интереса к своим продуктам компания даже планирует увеличить штат с 500 до 5 тыс. человек.

«Ситуация текущего года дала дополнительный стимул для заказчиков, поэтому в 2022 г. мы ожидаем значительного роста показателей, — сообщил CNews коммерческий директор группы Антон Бугрецов. — В сегменте российских операционных систем доля Astra Linux на фоне стагнирующего рынка стабильно растет и по результатам прошлого года составляет порядка 70%".

Так, в 2022 г. отечественную ОС уже приобрело МВД в рамках государственного оборонного заказа — на китайских ПК была предустановлена Astra Linux. Тестировать систему в ближайшее время планирует Федеральное казначейство.

Как освобождается российский рынок ПО

До 2022 г. доля российского ПО в госсекторе составляла всего 30-35%, однако ситуация стала меняться после ухода с рынка крупных международных поставщиков. В начале марта от продаж в России отказалась Oracle — второй в мире по выручке производитель программного обеспечения, среди клиентов которого были Минфин России, Центробанк, Сбербанк, «Ростелеком» и «Росатом». Прекратила заключение новых договоров SAP, у которой закупали продукты такие крупные компании, как «Лукойл», «Роснефть», РЖД и «Камаз». Об ограничениях сообщила Microsoft.