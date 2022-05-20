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Инновации

«Росатом» полностью переходит на Astra Linux

«Росатом» полностью переходит на Astra Linux

Госкорпорация «Росатом» планирует полностью перейти на отечественную операционную систему Astra Linux до конца 2024 г. Импортозамещать в течение 2,5 лет будут до 130 тыс. рабочих мест по всей стране. Пока на российской ОС работают чуть больше 20% специалистов «Росатома».

Переход на российский ИТ-ландшафт

«Росатом» планирует полный переход с Microsoft на российскую операционную систему Astra Linux до конца 2024 г. Об этом на конференции «Импортозамещение ПО: время возможностей» заявил заместитель директора госкорпорации по информационным технологиям Илья Холкин.

Как отметил Холкин, цель компании — провести миграцию 120-130 тыс. рабочих мест в единое информационное пространство. На отечественную ОС перейдут больше трех сотен предприятий Росатома по всей стране.

«Это весь контур, — уточнил Холкин. — Очень амбициозная для нас задача».

На данный момент на российской ОС работают около 30 тыс. специалистов — это чуть больше 20% всех рабочих мест компании. До конца 2022 г. «импортозаместить» планируется еще 50 тыс. рабочих мест.

atom600.jpgatom600.jpg © filearchive.cnews.ru

«Росатом» планирует полностью перейти на отечественную ОС Astra Linux до конца 2024 года

Илья Холкин добавил, что государственная корпорация столкнулась со сложностями при интеграции инженерного ПО в новый импортозамещенный ИТ-ландшафт.

«Сейчас мы активно работаем с производителями, вендорами программного обеспечения в части его адаптации под новые условия, под новую архитектуру, под новые операционные системы, чтобы максимально плотно интегрировать это программное обеспечение в наши внутренние отраслевые ИТ-решения», — объяснил замдиректора.

«Росатом» импортозамещается

Масштабная миграция с ОС и СУБД Microsoft на российские продукты в компании началась в 2021 г. В конце апреля 2022 г. стало известно, что прошлогодняя выручка ИТ-интегратора, переводящего «Росатом» на российское программное обеспечение, подскочила на 20% и составила 13,1 млрд руб. Компания занималась тем, что внедряла пакет «Мой офис» и переводила ИТ-систему «Расчетный центр корпорации» с СУБД Oracle на российскую Postgres Pro. Летом 2021 г. «Гринатом» завершил внедрение российского серверного оборудования компании Yadro («КНС групп») для организации удаленной работы и увеличения мощностей облачной инфраструктуры «Росатома».

Впрочем, в конце 2021 г."Росатому" потребовалась передышка от внедрения «суверенных» технологий, и Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ разрешил ему снова закупить системы управления предприятием от немецкой SAP. Правда, было поставлено условие: «Росатом» внедрит российские решения к 2023 г. В марте 2022 г. SAP объявила о своем решении приостановить работу в стране из-за событий на Украине.

Astra Linux наращивает продажи

ГК Astra Linux — это разработчик программного обеспечения, в том числе операционных систем семейства Astra Linux и платформ виртуализации. Все продукты компании входят в реестр Минцифры России, а ОС Astra Linux принята в стандарт ФОИВов и госкорпораций. Выручка российского разработчика по итогам 2021 г. оказалась равна 2,37 млрд руб., что на 17% выше показателей предыдущего года. Однако в 2022 г. на фоне ухода из страны ряда зарубежных вендоров, компания ожидает куда более серьезный рост. Из-за выросшего интереса к своим продуктам компания даже планирует увеличить штат с 500 до 5 тыс. человек.

«Ситуация текущего года дала дополнительный стимул для заказчиков, поэтому в 2022 г. мы ожидаем значительного роста показателей, — сообщил CNews коммерческий директор группы Антон Бугрецов. — В сегменте российских операционных систем доля Astra Linux на фоне стагнирующего рынка стабильно растет и по результатам прошлого года составляет порядка 70%".

Так, в 2022 г. отечественную ОС уже приобрело МВД в рамках государственного оборонного заказа — на китайских ПК была предустановлена Astra Linux. Тестировать систему в ближайшее время планирует Федеральное казначейство.

Как освобождается российский рынок ПО

До 2022 г. доля российского ПО в госсекторе составляла всего 30-35%, однако ситуация стала меняться после ухода с рынка крупных международных поставщиков. В начале марта от продаж в России отказалась Oracle — второй в мире по выручке производитель программного обеспечения, среди клиентов которого были Минфин России, Центробанк, Сбербанк, «Ростелеком» и «Росатом». Прекратила заключение новых договоров SAP, у которой закупали продукты такие крупные компании, как «Лукойл», «Роснефть», РЖД и «Камаз». Об ограничениях сообщила Microsoft.
Источник: https://www.cnews.ru/news/top/2022-05-19_rosatom_polnostyu_perehodit

Производство
  • Clausson Clausson
    20.05.2215:49:20

    А учитывая что в стране, как минимум на всех крупных и средних фирмах стояли лицензионные продукты Microsoft их потери вместе с частниками это минимум пару десятков миллионов заказов.

    #1250773
    • Nelton Nelton
      20.05.2216:10:24

      их потери

      ну на «их потери» в общем то плевать, а вот что Россия сохранит приличный кусок валютной выручки — это хорошо.

      #1250776
      • Андрей Карюк Андрей Карюк
        20.05.2218:30:05

        Эти деньги да пустить в разработку программного обеспечения, чтобы линукс вообще победил в России! По типу macos, ведь реально не хватает современного дизайна и драйверов под каждое устройство. Работы не початый край! Очень хотелось бы видеть Астра Линукс таким драйвером и центром где все российское ПО находит поддержку и драйвер роста!

        #1250779
      • Clausson Clausson
        20.05.2219:14:57

        Россия сохранит приличный кусок валютной выручки

        Это конечно хорошо… только увлеклись мы этой самой «валютной» выручкой, подзабыв, что она не более чем резанная бумага не обладающая самоценностью, которая лишь по соглашению сторон может быть обменена на нужные товары и услуги. И если, как сейчас, они нам своего товара не продают, то нахрена бы нужна их резанная бумага (тем более что это даже не бумага, а просто запись в памяти компьютера)?

        Ну вот если подумать серьезно? Даже продажа за рубли это лишь полумера. Ну, пусть будет даже 1₽ = 0,6 $ и что из этого? Гигантские валютные резервы, хранящиеся где-то там! А наука недофинансирована, образование недофинансировано…

        Эх. Грущу, слегка.

        Тут думать надо. Валюта нужна 1₽ = 1КВт, а уж в чем этот киловатт не столь важно, в газе, нефти, бензине, автомобилях… Арабов привлекать к этому делу — думаю они с удовольствием вступят в такое соглашение. Прочий ОПЕК не откажется. Китай и Индия тоже, уверен, пойдут на это.

        Вот Еврокомиссия в этом случае пусть думает, куда и на какие цели будет пригоден их Евро. Продаете пока нужные нам технологии — мы их купим, остальное нахрен не сдалось. Вот и посмотрим какой у вас в таком раскладе будет ВВП и хваленая производительность труда (обеспечеваемая печатными станками).

        Думать надо. И действовать на опережение. Существующей мировой валютно-финансовой системе в любом случае кранты. Для оперативного спасения пока всё правильно — стратегия «Нойева ковчега», а вот дальше…

        Отредактировано: Clausson~19:16 20.05.22
        #1250780
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