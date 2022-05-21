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В Тимашевском районе досрочно завершили первый этап строительства трассы Краснодар — Ейск, окончание которого было запланировано на 2023 год.

Дорожники расширили трассу до четырех полос, ранее автодорога была двухполосной. Специалисты соорудили новую транспортную развязку, оборудовали места отдыха с беседками, организовали пункты весового контроля.

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Это направление важно для края, оно ведет к Азовскому морю, является альтернативной дорогой от Ростова в сторону Черного моря.

До 2024 года в Тимашевском районе проведут второй этап строительства трассы. Протяженность нового участка от парка имени Казанцева до станицы Новотитаровской составит 11 км.

© kubnews.ru

© kubnews.ru

© kubnews.ru

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