В Брянской области открыта грибная ферма

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В Брянской области успешно реализуется программа импортозамещения. В Новозыбкове появилась грибная ферма компания «Благородный гриб», которая в перспективе сможет удовлетворить потребности региона в шампиньонах. До начала санкций около 40-50% продаваемых в российских магазинах свежих шампиньонов были производства иностранных компаний. Теперь многие компании ушли, но российские производители оказались готовы к такому повороту событий.

Грибная ферма представляет собой помещение со стеллажами. Здесь созданы оптимальные условия для выращивания грибов в специальном субстрате. Уже сейчас ферма готовит первую пробную партию шампиньонов. От того, насколько успешной она получится, будет зависеть дальнейшее развитие молодой компании. В дальнейшем планируется задействование второй производственной площадки в Клинцах, что позволит обеспечить до 5-7% российского рынка шампиньонов.

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