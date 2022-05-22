Холодильный комплекс мощностью более 7 тысяч тонн открыл резидент Свободного порта Владивосток
Холодильный комплекс мощностью более 7 тысяч тонн запустил Владивостокский рыбный терминал в четверг, 19 мая. Первая партия рыбопродукции уже поступила на хранение.
Площадь комплекса составляет более 4 тысяч квадратных метров, емкость единовременного хранения — 7 140 тонн рыбных грузов, поступление которых осуществляется портальными кранами с судов.
Новый комплекс с современной перевалочной и холодильно-складской инфраструктурой обеспечит увеличение пропускной способности Владивостокского рыбного терминала более 500 тысяч тонн рыбопродукции ежегодно.
Проект по строительству нового современного температурного склада для увеличения холодильно-складских мощностей Приморского края реализован резидентом Свободного порта ООО «Владивостокский рыбный терминал». Инвестиции в проект составили около 670 миллионов рублей, на предприятии создано 256 рабочих мест.
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