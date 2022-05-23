КАМАЗ-ЛИЗИНГ передал в лизинг 50 тягачей Lagrange Group
«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» передал в лизинг пятьдесят магистральных тягачей КамАЗ-54901 ведущему поставщику нерудных материалов в Москве и Московской области Lagrange Group.
Приобретённые давним партнером Лизинговой компании «КАМАЗ» грузовики КамАЗ-54901-014-94 оснащены рядным 6-цилиндровым двигателем KAMAЗ Р6 мощностью 450 л.с., новой автоматизированной 12-ступенчатой коробкой передач ZF Traxon с расширенным функционалом для водителя и задним мостом Даймлер со сниженным передаточным отношением для экономии топлива. Передние и задние тормоза — дисковые. Также в числе преимуществ автомобилей — два топливных бака общим объёмом 1400 л, за счёт чего обеспечивается внушительный запас хода (около 4,5 тыс. км).
Lagrange Group — крупный поставщик нерудных материалов — с 2020 года активно развивает направление магистральных грузоперевозок, осуществляет доставку товаров народного потребления между городами России.
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