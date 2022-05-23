Агросила-молоко: модернизация на марше

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В 2020 году на заводе «Агросила-Молоко», расположенном в Набережных Челнах Татарстана, стартовал проект по реконструкции производства.

— в 2020 году обновили производство и автопарк. В том числе приобретены оборудование для розлива молочной продукции в стаканы и для упаковки творога в пленку, устройство для подготовки воздуха для компрессорного цеха, кристаллизатор масла, промышленный озонатор воздуха, паровой стерилизатор, насос.

— в 2021 году холдинг вложил 47 млн рублей на внедрение системы маркировки молочной продукции «Честный знак» в производственных цехах «Агросила-Молоко», покупку автомата для фасовки и упаковки пищевых продуктов, оборудования в производственную лабораторию, деаэрационной установки и другого оборудования.

Сейчас «Агросила-Молоко» реализует масштабный проект по производству полутвёрдых и рассольных сыров. В 2020 году проект прошел экспертизу. В 2021 году Агросила направила на его реализацию 971 млн рублей. В прошлом году на предприятии построили блочно-модульную котельную, ввели в эксплуатацию трансформаторную подстанцию, начали реконструкцию основного производственного корпуса и строительство склада созревания сыра, закупили основное и вспомогательное оборудование для производства сыров.

— За 4 месяца 2022 года в проект вложено почти 334 млн рублей. По состоянию на сегодняшний день производится окончательная отделка производственных цехов, пуско-наладочные работы основного оборудования по производству сыров, обвязка и пуско-наладочные работы вспомогательного оборудования.

Запущена линия рассольных сыров, на которой производится сыр El Greco, впервые презентованный Агросилой в феврале текущего года на выставке «Продэкспо-2022». В технологии производства рассольного сыра применяется метод ультрафильтрации сырья. Это вид мембранной системы очистки при переработке цельного, сквашенного и сепарированного сырья.

На 2023 год запланированы разработка и внедрение проекта по очистным сооружениям для стоков «Агросила-Молоко».

Напомним, всего в 2022 году Агросила планирует инвестировать в проекты более 5 млрд рублей. В числе крупных инвестиционных проектов — строительство второй очереди молочно-товарного комплекса «Азнакай», расширение линейки полуфабрикатов из мяса птицы, а также реконструкция и модернизация мощностей элеваторов и сахарного завода.