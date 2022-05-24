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О Норильске и Норникеле слышали многие — и не только на территории России. А вы знали, что Норникель — мировой лидер по производству никеля и палладия? И занимает третье место по выпуску платины. А всего выпускает 13 драгоценных и цветных металлов, неметаллов.

Норникель — это не только металлургия. Предприятие своими силами проводит разведку месторождений, добывает руду, выполняет полный цикл переработки. А затем на собственном флоте доставляет грузы заказчикам по Северному Морскому пути. Даже зимой, несмотря на льды. А ещё Норникель — основное предприятие региона, на котором держится экономика Норильска и соседних городов. Но самое интересное в работе компании — это технологическое превращение руды в чистый металл.

1. Норильск появился одновременно с Норильским горно-металлургическим комбинатом (ГМК) — в 1935 году. Сначала это был небольшой посёлок, в котором жили строители ГМК, но в 1951 году началось возведение «нового» города, который и превратился в современный Норильск. Город быстро рос и сейчас это самый северный город мира с населением более 150 тысяч человек.

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2. Талнах раньше был отдельным городом, но в 2005 году стал районом Норильска. Именно здесь сосредоточена основная подземная добыча никеля — крупнейшие медно-никелевые месторождения Талнахское и Октябрьское, на которых расположены рудники «Таймырский», «Октябрьский», «Комсомольский», «Скалистый» и «Маяк». А ещё в Талнахе расположена обогатительная фабрика, на которой из руды получают концентрат для дальнейшей переработки.

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3. Глубина рудника «Скалистый» — более 2 км. Он самый глубокий в Евразии. Протяжённость подземных горных выработок — более 100 км. Сейчас основные работы ведутся в районе отметки 850 метров. Ежегодно на руднике добывают более 2 млн тонн руды.

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4. Шахтные бурильные установки пробуривают горизонтальные и наклонные шпуры, в которых размещают заряды. Горную породу взрывают, измельчают и вывозят на поверхность.

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5. Техника в шахте современная — с электронным управлением, дистанционными пультами. Всё сделано для того, чтобы снизить риск получения травм и увеличить производительность.

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6. Погрузочно-доставочные машины перевозят руду внутри шахты. В кузов такой техники может поместиться до 25 кубометров породы.

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7. Этой огромной машиной тоже можно управлять дистанционно.

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8. Пульт управления.

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9. В рудоотвал сгружают пустую породу, которую не требуется доставлять на поверхность.

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10. Для перевозки руды используют шахтные вагонетки.

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11. На рудоспуске вагонетки заполняют породой. Место, где проходят вагонетки под рудоспуском, называется транспортным горизонтом.

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12. Вагоноопрокид — специальное устройство для разгрузки вагонов. Здесь руда попадает в дробилку — это первичный этап измельчения сырья для дальнейшей переработки. После дробилки порода отправляется на скиповый подъёмник и выводится на поверхность. Скиповый подъёмник состоит из коробов (клетей), которые на закольцованном конвейере поднимают руду и выгружают её снаружи шахты.

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13. Норникель не только добывает руду. Одно из направлений работы компании — геологоразведка. Геологи постоянно ищут новые месторождения, корректируют работу техники. Такой подход повышает производительность и эффективность добычи.

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14. Рудник «Скалистый» — это огромный подземный город в котором ездят машины и поезда с рудой.

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15. Шахтёров здесь работает столько, что смена поднимается и спускается на двухэтажной клети. Этот «лифт» преодолевает расстояние примерно 280 этажей до рабочего горизонта. Но клеть двигается очень быстро — на дорогу уходит всего 2-3 минуты.

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16. На «Скалистом» используют современный центр планирования, организации и выполнения работ. Такие диспетчерские центры есть ещё на всех рудниках Заполярного филиала Норникеля.

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17. При планировании работ используют трёхмерную модель рудного тела, которую создает автоматическая горно-геологическая система. Модель наглядно отражает залегание пластов, помогает выбрать правильные методы добычи, разработать последовательность работ.

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18. Карьер «Медвежий ручей» часто называют рудником «Заполярным» — здесь ежегодно добывают более 1,6 млн тонн руды открытым и подземным способом. Подземная разработка ведется по системе этажного принудительного обрушения породы с торцевым выпуском. К 2027 году планируется увеличить объём ежегодной добычи до 9 млн тонн.

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19. На «Заполярном» добывают вкрапленную руду — большая её часть состоит из пустой породы, в которой распределены рудные минералы в виде зёрен или прожилок.

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20. Раздробленную взрывом горную массу грузят на самосвалы и отправляют на переработку.

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21. Для погрузки используют мощные карьерные экскаваторы. В ковш такой машины помещается до 22 кубометров руды. Объём кузова самосвала достигает 103 кубов, поэтому экскаватору нужно разгрузить в него всего 4-5 ковшей — и огромный самосвал уже заполнен.

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22. Этажи в карьере называют уступами. Когда выработка на одном уровне заканчивается, ширину горизонтальной площадки уменьшают, чтобы она составляла 30% от высоты. Такие «нерабочие» площадки называют бермами. Если по ним вывозят руду из карьера — транспортными бермами.

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23. Момент взрыва — именно так измельчают породу для добычи на карьере.

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24. Панорама карьера.

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25. Из карьеров и рудников сырьё отправляется на обогатительные фабрики — Талнахскую и Норильскую. Там руду измельчают в пыль — она называется пульпа, затем при помощи воды и реагентов извлекают из нее нужные компоненты. Обогащённая пульпа отправляется по трубам на металлургические заводы — Надеждинский и Медный заводы. На них выпускается готовая продукция.

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26. Но перед получением готового продукта происходит длинный цикл превращений — и на каждом этапе качественно меняется химический состав сырья. Например, при добыче в руде содержится всего 6% металла. После обогащения получается концентрат с содержанием до 13%. А металлургический завод выдает продукт с чистотой до 99,99%.

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27. В процессе металл несколько раз измельчают, сортируют, сгущают пульпу, проводят несколько видов флотации — медную, никелевую, пирротиновую. Сырьё разделяют на группы и отправляют на соответствующие металлургические заводы. Но результат всегда один — полностью чистый металл.

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28. С обогатительных фабрик концентраты отправляются в печи взвешенной плавки Надеждинского металлургического завода. Концентраты поступают в печь уже в сухом виде, а сама плавка происходит одновременно с движением смеси измельченного сырья и воздуха или кислорода. Газ удерживает частицы металла во взвешенном состоянии.

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29. Печи нагреваются до 1300 градусов и на выходе получается штейн, который затем подвергается конвертированию для образования файнштейна. Конвертирование — это процесс окисления, во время которого выводится углерод, сера, железо и другие примеси. В результате получается файнштейн — более чистая версия сырья.

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30. Для получения чистого металла остается еще несколько операций, но они проводятся на следующих заводах в технологической цепочке.

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31. Кроме медно-никелевого файнштейна Надеждинский металлургический завод выпускает серу и технологический кислород. Файнштейн отправляется на Кольскую ГМК, сера — покупателям, кислород идёт на нужды производства.

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32.

В производственном процессе файнштейн заново измельчают, затем происходит классификация, флотация. Концентраты сгущаются, фильтруются, проходят окислительный и восстановительный обжиг и плавку. Готовый металл разливается по изложницам. А завершает производство электрохимический процесс — никелевые и медные аноды растворяются в кислоте и через несколько недель оседают на специальных пластинах уже в виде чистого металла.

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33. В плавильном цеху Надеждинского завода металл разливают по ковшам и транспортируют на участок розлива файнштейна.

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35. Процесс заливки расплавленного штейна в ковш для транспортировки.

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36. Дутьё или продувка — тот самый процесс конвертирования штейна, который очищает расплавленный металл и превращает его в файнштейн. В нем содержится примерно 98,5% меди и всего 1,5% примесей других металлов и серы.

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37. Цех розлива файнштейна в изложницы — финальный этап переработки на Надеждинском заводе. Это основной продукт предприятия, дальше сырьё отправляется на другие производства.

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38. На Норникеле используется единый технологический цикл, который превращает руду в чистые драгоценные и цветные металлы, неметаллы и химические соединения, которые нужны промышленности. На предприятиях выпускают карбонильный и электролитический первичный никель, палладий, катодную медь и медную катанку, концентраты драгоценных металлов, металлический кобальт, родий, иридий, рутений, селен, теллур, серу, сульфат и хлорид натрия.

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39. Надеждинский металлургический завод — самое технологичное предприятие Арктики. Объем производства — до 2,4 млн тонн сырья в год.

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40. Готовая продукция загружается в контейнеры морского порта Дудинка, который расположен в 80 км от Норильска. Дудинка — морской и одновременно речной арктический порт. Грузы отсюда отправляются по Енисею и далее по Северному Морскому пути в страны Европы и Азии. Грузооборот порта — около 4 млн тонн в год.

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41. Порт Дудинка работает круглый год — единственный в мире в условиях крайнего севера. У компании есть собственный флот — 5 дизель-электроходов «Норникель», которые перевозят контейнеры. Такие суда с лёгкостью разрезают лед толщиной до 1.5 м. А ещё у компании есть свой танкер и более 600 самоходных и несамоходных судов.

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42. При текущем уровне добычи компания обеспечена ресурсами на десятилетия вперёд. Например, на Таймыре ресурсы компании — 2 млрд тонн руды, а запасы Кольского полуострова — 315,6 млн тонн руды. Этого хватит минимум на 75 лет.

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43.

В 2019 году Норникель запустил строительство «Серной программы» — это будет крупнейшее экологическое предприятие, которое снизит выбросы диоксида серы в Заполярном филиале. В рамках программы строят и модернизируют установки по улавливанию богатых диоксидом серы газов на Надеждинском и Медном заводах. Вредные выбросы затем будут нейтрализовать.

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44. «Серная программа» — одно из основных направлений развития Заполярного филиала на ближайшие годы. По масштабам стройку сравнивают с возведением второго Надеждинского завода.

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45. После 2023 года количество выбросов планируется сократить не менее, чем на 45% по сравнению с 2015 годом, в дальнейшем — более чем на 90% (в 10 раз). А после реализации второго этапа «Серной программы» будет улавливаться 99% выбросов на Медном заводе. Это мировой уровень стандартов.

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46. В Кольском дивизионе программа уже действует — в 2020 году закрыли плавильный цех в посёлке Никель и модернизировали металлургические мощности в г. Мончегорске. В результате в 2021 году выбросы снизились на 85%.

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47. Медный завод — следующее после Надеждинского предприятие в технологической цепочке производства меди Именно этот завод перерабатывает весь объём медных концентратов с Норильской и Талнахской обогатительных фабрик, медные аноды с Надеждинского завода.

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48. Сердце компании — рудники, обогатительные фабрики и металлургические заводы — в арктической зоне, на Таймыре. Здесь красиво и холодно, зима длится 9 месяцев в году. За счёт крупного производства металлов этот регион стал одним из самых успешных в России — даже Bloomberg назвал «Норникель» самым эффективным производителем никеля в мире.

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