Новая серия поворотных видеокамер для взрывоопасных сред
Взрывозащищенные поворотные видеокамеры серии BVS63Ex производства ООО «БИК-Информ» предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах при экстремальных температурах, на промышленных объектах в условиях воздействия агрессивных сред. Маркировка взрывозащиты 1Ex d IIB T6 Gb.
Поворотные видеокамеры могут быть оснащены 30-ти, 35-ти или 42-х кратным zoom-модулями. Разрешение видеокамер до 4К (Ultra HD) обеспечивает высокую четкость и детализацию получаемого изображения.
Опорно-поворотное устройство PTR-405Ex обеспечивает поворот видеокамеры по горизонтали на 360° без ограничений и наклон от +45° до -90°. Регулируемая скорость позиционирования от 0 до 40 градусов в секунду с точностью ±0,3°. Управление видеокамерой осуществляется по протоколу PELCO-D (Pelco-DE) посредством сети Ethernet или с помощью пульта дистанционного управления по интерфейсу RS-485.
Интеллектуальная система обогрева контролирует температуру в нескольких важнейших точках изделия с помощью электронных датчиков, что позволяет добиться распределения температуры, необходимого для работы встроенного оборудования, и исключить запотевание защитного стекла термокожуха.
Функция «холодный старт» позволяет осуществлять перезапуск оборудования при температуре окружающей среды до -60°С после длительного отсутствия питания.
Диапазон рабочих температур: от — 60 до +50 °С.
Класс защиты корпуса: IP66 по ГОСТ 14254- 2015.
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