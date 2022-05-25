Подмосковная компания расширила линейку производимых упаковочных материалов

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На предприятии компании «Лаймупак» в подмосковном городском округе Егорьевск состоялся запуск нового производственного оборудования, в результате компания, специализирующаяся на производстве упаковочных материалов, расширила линейку продукции, а также создала дополнительные рабочие места для жителей муниципалитета, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В целях расширения производства компания «Лаймупак» получила льготный кредит в Фонде развития промышленности Московской области. Сумма займа составила 60 млн рублей, а общий объем инвестиций в реализацию проекта модернизации предприятия — порядка 90 млн рублей. На предприятии работает около 30 человек, а в рамках расширения компания создала дополнительно 5 рабочих мест.

На новом оборудовании предприятие будет производить многослойные пленки: стретч-худ, термоусадочные рукава, пленки для ламинации, промышленные многослойные пленки, а также многослойные пищевые пленки (барьерные, вакуумные) для пищевой промышленности.

«Поддержка регионального правительства позволила нам реализовать инвестпроект по модернизации производства в кратчайшие сроки. За счет новой продуктовой линейки мы сможем занять новые рыночные ниши и расширить ассортимент качественной отечественной продукции на российском рынке упаковки», — отметила коммерческий директор ООО «Лаймупак» Юлия Кулакова.