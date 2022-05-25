На «Северной верфи» спустили на воду четвёртый траулер-процессор проекта 170701 «Капитан Брейхман»

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В Санкт-Петербурге на воду спустили очередной морозильный траулер-процессор проекта 170701. Церемония прошла на судостроительном заводе «Северная верфь».

Траулер «Капитан Брейхман» является четвертым судном, строящемся для холдинга НОРЕБО. Траулер назван в честь заслуженного работника рыбного хозяйства России Льва Брейхмана, который много лет проработал на рыболовецких судах мурманского флота. Всего в серию должно войти десять траулеров-процессоров проекта 170701.

После спуска на воду на траулере продолжатся достроечные работы, будет проведен монтаж рыбофабрики и зашивка помещений. Пока информации о сроках передачи судна заказчику нет, но ранее на «Северной верфи» планировали до конца этого года сдать четыре траулера, а значит и «Капитан Брейхман» должен войти в эту четверку.

Морозильный траулер-процессор проекта 170701 разработан конструкторским бюро «Наутик Рус» и предназначен для работы в Северной Атлантике. Всего планируется построить десять судов, шесть из которых будут работать в Северном бассейне, а четыре — в Дальневосточном. На борту траулера устанавливается фабрика безотходной переработки рыбы и морепродуктов. Судно имеет повышенную мореходность из-за капсулообразной формы корпуса и ледовый класс Ice2, что позволяет эксплуатировать траулер во льдах толщиной до 0,5 м.

Основные характеристики проекта 170701: максимальная (габаритная) длина — 81,6 м, ширина — 16 м, скорость — 15 узлов, водоизмещение — 5500 тонн, мощность главного двигателя — 6,2 МВт, общая производительность — 150 тонн рыбы в сутки, производительность по замораживанию — 100 тонн рыбы в сутки.