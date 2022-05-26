«Механик»: стартовали промышленные испытания новой разработки

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Компания «Механик», резидент технопарка высоких технологий Свердловской области, приступила к промышленным испытаниям разработанных устройств на больших гидравлических экскаваторах Komatsu PC4000 и Hitachi ЕХ3600.

Так, на одной из машин АО «Ургалуголь» (Чегдомын) был установлен комплект навесного оборудования GET МЕХАНИК.

Леонид Чемезов, директор «Механик», сообщил: «Испытания проходят штатно. Эксплуатирующей службой и механиками уже получена обратная связь, зафиксировано увеличение ходимости в сравнении с системой ESCO. Завершение испытаний планируется на июль 2022г».

«Механик» — первый российский разработчик и производитель режущей системы для горных гидравлических экскаваторов.

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Высокая эффективность горнодобывающих комплексов с применением гидравлических экскаваторов ни для кого не секрет, также не секрет, что все гидравлические экскаваторы производятся за рубежом, вследствие чего на ковшах горных экскаваторов применяются импортные системы режущего. Компания «Механик» разработала свою систему и с 2018 внедряет ее на рынок горного оборудования. На данный момент на системе «механик» работают более 100 машин с ковшами от 3 до 24 м3. В планах освоение системы для 35-ех кубового ковша и активное продвижение на рынке.

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Леонид Чемезов обозначил конкурентное преимущество систем «Механика»: «Мы являемся разработчиками и производителями нашего железа, получая обратную связь от механиков на карьерах мы изменяем, корректируем оборудование, добиваясь лучших показателей по стойкости и по практичности применения. Выводить новый продукт аналог импортным не простая задача, но нам это удается, и это уже оценили предприятия добывающей отрасли».

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В условиях ухода зарубежных производителей с российского рынка, «Механик» и так завоевавший авторитет качеством и надежностью своей продукции, сформировал портфель заказов на много месяцев вперед.

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