НИТИ им. П.И. Снегирева презентовал усовершенствованный культиватор «Русич»

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Научно-исследовательский технологический институт им. П.И. Снегирева Госкорпорации Ростех впервые покажет новинку весенне-полевого сезона 2022 года — усовершенствованный культиватор «Русич» КПП-14-4. Презентация модернизированного сельхозорудия состоится в рамках крупнейшей в России агровыставки «Золотая Нива», которая проходит в Усть-Лабинске Краснодарского края 24-27 мая.

Культиватор «Русич» КПП-14-4 предназначен для предпосевной и паровой обработки всех типов минеральных почв. Сельхозорудие совместимо с тракторами мощностью от 300 л.с., рабочая ширина его захвата — 14 м.

В отличие от своего предшественника — КПП-14 — модернизированный культиватор имеет не трех-, а четырехрядное расположение рабочих органов. Их у новой модели 85. В сборе рабочие органы представляют собой усиленную подпружинником S-образную стойку и стрельчатые лапы.

Усовершенствованная конструкция рамы имеет ряд преимуществ: расстояние между рабочими стойками увеличено, а значит, происходит более равномерное распределение пожнивных остатков — корней, стеблей и листвы, оставшихся после жатвы. При этом забивание ими культиваторных стоек при обработке почвы сведено к минимуму. Это позволяет значительно сократить время на техобслуживание агрегата в разгар сезона. Дополнительное преимущество дает и пружинно-катковая приставка, которая позволяет эффективно «вычесывать» и распределять пожнивные остатки после культивации и дает обратное уплотнение почвы после прохода культиватора.

«По достоинству оценить четырехрядную модель культиватора „Русич“ КПП-14-4 смогут механизаторы, которые тратят много времени на очистку орудия от назойливой травы. Новая модель культиватора обеспечивает высокое качество обработки почвы: полное отсутствие глыб и гребней, эффективное выравнивание, подповерхностное уплотнение почвы на глубине посева, создание сверху мульчированного слоя почвы», — отметил генеральный директор АО «НИТИ им. П.И. Снегирева» Игорь Григорьев.

На предприятии отработан полный технологический цикл производства комплекта рабочих органов культиватора. Стойки и подпружинники «Русич» выполнены из специальной пружинно-рессорной марки стали, а стрельчатые лапы — из борированной. Благодаря этому изделие имеет высокую износостойкость, а агротехнические показатели, в том числе обеспечение заданной глубины рыхления и равномерности глубины хода рабочих органов, после культивации остаются на высоком уровне.

На сегодняшний день НИТИ им. П.И. Снегирева производит плуги 11 модификаций и культиваторы 7 моделей, а также расходные части к ним. В их числе культиваторы с шириной захвата 8, 10, 12 метров и широкозахватные культиваторы для энергонасыщенных тракторов — «Русич» КПП-14 с шириной захвата 14 метров и «Русич» КПП-16 с шириной захвата 16 метров. Каждая модель культиватора рассчитана на агрегатирование с тяговой техникой в разных тяговых классах — от 3 до 5.