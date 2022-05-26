В Прикамье запустили серийное изготовление промышленных 3D-принтеров для печати литейных форм

Пермская компания Robotech, специализирующаяся на выпуске промышленных роботов манипуляторов, начало серийный выпуск промышленных установок 3D-печати литейных форм.

Промышленный 3D принтер R2000 для печати литейных форм © Фото из открытых источников

В 3D-принтерах Robotech применяется технология Binder-Jetting, которая подразумевает послойное склеивание кварцевого песка с использованием фурановой смолы в качестве связующего вещества и специального отвердителя, все расходные материалы производятся в РФ. Применение технологии открывает возможность производства литейных форм любой степени сложности (искривленная конфигурация, внутренние полости, большое количество уникальных сечений в различных плоскостях), а так же существенно сократить технологическую цепочку, отказавшись от ряда длительных операций необходимых при традиционных технологиях (ЛВМ, ХТС), что в свою очередь позволяет сократить в разы время и стоимость процесса.

Разработанный Robotech интерфейс управления 3D-принтером прост в работе. Возможен удаленный запуск печати и наблюдение за нею, в том числе при интеграции принтера в ERP-систему предприятия.

Промышленные 3D принтеры Robotech могут применяться для производства литейных форм в различных областях машиностроения — от автомобильной промышленности до судостроения.

Так, промышленный принтер Robotech-2000 прошел успешные опытно-промышленные испытания на крупнейшем предприятии по производству нефтепогружного оборудования АО «Новомет-Пермь». Установка была запущена в середине 2019 года. Корпус установки выполнен специально по заказу компании.

Видео обзор https://www.youtube.com/watch?v=8EBHC4hw07g&t=1s

Промышленный 3D принтер R2000 для печати литейных форм © Фото из открытых источников

Промышленная установка Robotech R-2000 на Новомете применяется для отливки рабочих органов насосов различных габаритов — от пятого до восемнадцатого, в 2021 году руководство компании приняло решение о приобретении второго промышленного 3D-принтера для изготовления литейных форм. Технология применяется для ускоренного запуска в серию новых продуктов — компания постоянно расширяет номенклатуру производимого оборудования и 3D-принтеры стали незаменимым звеном технологической цепочки предприятия.

На сегодняшний день, линейка промышленных установок Robotech представлена двумя типоразмерами R-600 и R-2000, различающимися областью построения. Так, R-2000 — крупный промышленный 3D-принтер для создания объектов в области построения размерами 2,0×1,0×1,0 м, принтер может печатать формы для литья как мелких, так крупных деталей, серийного и опытного производства. 3D-принтер R-600 создан для работы на небольших промышленных предприятиях, также подойдет конструкторским бюро, отделам исследований и разработки, образовательным учреждениям и НИИ. Камера печати 0,6×0,48×0,25 м позволяет создавать формы для отливки средних и мелких деталей в течение суток.

Кроме того, компания выполняет сборку 3D-принтеров Robotech с различной областью построения по индивидуальным требованиям заказчиков.