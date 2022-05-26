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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Тепличный комплекс по выращиванию зелени и клубники запущен в Ленинградской области

 © dpru.obs.ru-moscow-1.hc.sbercloud.ru

25 мая в пос. Фёдоровское Тоснянского района Ленинградской области начал работу тепличный комплекс по выращиванию пряно-ароматической зелени, салатов.

Площадь производства вертикальной фермы составляет 4500 м2, посевная площадь — 10 тыс. м2. ферма позволит получать до 35 тонн готовой продукции в месяц.

На реализацию проекта направили около 300 миллионов рублей.

 © 47channel.ru

На крупнейшем в Ленинградской области предприятии выпускают некочанные салаты, пряные травы, микрозелень, клубнику и землянику.

В основу работы заложена технология аэропоники: корни растений орошаются экологически чистым раствором питательных веществ. Внешняя среда — полностью закрытая и контролируемая, что позволяет круглогодично получать до 45 тонн продукции каждый месяц.

В ходе строительства фермы использовались отечественные материалы.

 © 47channel.ru

 © 47channel.ru
Источник: https://www.dp.ru/a/2022/05/26/Krupnejshuju_v_regione_ferm

тепличный комплекс, Ленинградская область
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