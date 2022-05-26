Тепличный комплекс по выращиванию зелени и клубники запущен в Ленинградской области
© dpru.obs.ru-moscow-1.hc.sbercloud.ru
25 мая в пос. Фёдоровское Тоснянского района Ленинградской области начал работу тепличный комплекс по выращиванию пряно-ароматической зелени, салатов.
Площадь производства вертикальной фермы составляет 4500 м2, посевная площадь — 10 тыс. м2. ферма позволит получать до 35 тонн готовой продукции в месяц.
На реализацию проекта направили около 300 миллионов рублей.
На крупнейшем в Ленинградской области предприятии выпускают некочанные салаты, пряные травы, микрозелень, клубнику и землянику.
В основу работы заложена технология аэропоники: корни растений орошаются экологически чистым раствором питательных веществ. Внешняя среда — полностью закрытая и контролируемая, что позволяет круглогодично получать до 45 тонн продукции каждый месяц.
В ходе строительства фермы использовались отечественные материалы.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.