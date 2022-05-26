В Кемеровской области открылся теннисный центр

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26 мая в Ленинском районе Кемерово состоялось открытие теннисного центра «Кузбасс».

Центр спроектирован и построен кузбасскими специалистами. Теперь в Кемеровской области есть два теннисных центра: в Новокузнецке и Кемерово.

На первом этаже спорткомплекса расположилась спортивная площадка, которая включает в себя четыре теннисных корта и поля для занятий волейболом и мини-футболом. На втором этаже обустроена площадка с беговой дорожкой протяженностью 290 м, а также тренажерный зал площадью более 250 кв. м.

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Спорткомплекс оборудован всем необходимым спортивным инвентарем. В арсенале комплекса — тренажеры, в том числе и с кардионагрузкой, гантели, штанги, диски, волейбольные, мини-футбольные, теннисные сетки, стойки и ворота, поставлен теннисный инвентарь, мячи для мини-футбола и волейбола.

Для посетителей в здании обустроены душевые, санузлы, раздевалки, работает кафе. Заниматься с комфортом здесь смогут и инвалиды: для них установлены пандусы и лифты. Готовится к открытию медицинский пункт. В планах — строительство двух уличных кортов.

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