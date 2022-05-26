В Кемеровской области открылся теннисный центр
26 мая в Ленинском районе Кемерово состоялось открытие теннисного центра «Кузбасс».
Центр спроектирован и построен кузбасскими специалистами. Теперь в Кемеровской области есть два теннисных центра: в Новокузнецке и Кемерово.
На первом этаже спорткомплекса расположилась спортивная площадка, которая включает в себя четыре теннисных корта и поля для занятий волейболом и мини-футболом. На втором этаже обустроена площадка с беговой дорожкой протяженностью 290 м, а также тренажерный зал площадью более 250 кв. м.
Спорткомплекс оборудован всем необходимым спортивным инвентарем. В арсенале комплекса — тренажеры, в том числе и с кардионагрузкой, гантели, штанги, диски, волейбольные, мини-футбольные, теннисные сетки, стойки и ворота, поставлен теннисный инвентарь, мячи для мини-футбола и волейбола.
Для посетителей в здании обустроены душевые, санузлы, раздевалки, работает кафе. Заниматься с комфортом здесь смогут и инвалиды: для них установлены пандусы и лифты. Готовится к открытию медицинский пункт. В планах — строительство двух уличных кортов.
https://vesti42...nnisnyj-czentr/
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.
27.05.2215:56:30