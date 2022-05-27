ООО «Полипласт Северо-запад» открыл инновационное производство поликарбоксилатов.
27 мая 2022 года на территории предприятия ООО «Полипласт Северо-запад» в Кингисеппском районе Ленинградской области состоялось торжественное открытие нового, инновационного производства поликарбоксилатов.
Открытие инновационного производства поликарбоксилатов — значительный шаг в производстве нового поколения химических добавок для нефтехимии, нефтегазодобычи, металлургии, строительной индустрии и дорожного строительства. Выпуск нового поколения поликарбоксилатов на новом производстве значительно уменьшит зависимость РФ от импорта сырья в таких сегментах рынка, как производство бетона, нефтедобычи, металлургии, производства сухих строительных смесей, ведь для производства поликарбоксилатов будет использоваться российское сырье, отобранное в соответствии со стандартами EN.
Благодаря новому производству выработка по планам увеличится с 80 до 152 тысяч тонн добавок за год.
Планируемая годовая выручка завода после выхода на планируемую мощность нового производства поликарбоксилатов составит более 8 млрд рублей.
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