Брянский завод «Клинцы» запустил участок по сборке кранов-манипуляторов

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Пресс-служба Клинцовского автокранового завода сообщила о том, что строительство нового цеха по сборке кранов-манипуляторов, автогидроподъёмников и гусеничных полноповоротных кранов завершено. Больше того, участок уже заработал.

Строительство участка начали несколько лет назад.

По словам представителей завода, с началом выпуска автогидроподъёмников и КМУ «Клинцы» испытали острую необходимость в расширении производственных площадей: в нужных количествах собирать новую продукцию на старых участках было попросту невозможно.

Первый камень в основание нового производственного корпуса заложили 21 сентября 2018 года, причём весьма торжественным образом — со сбором гостей, специальной памятной табличкой и даже размещением «капсулы времени». Сейчас, три с половиной года спустя, новый цех, на который производители очевидно возлагают немало надежд, наконец, заработал.

Гендиректор Клинцовского автокранового завода Виктор Никоненко рассказал о том, что, несмотря на то, что причиной для строительства цеха стала нехватка площадей под сборку новых наименований продукции: автогидроподъёмников и КМУ, — на свежую площадку переедет и сборка гусеничных кранов грузоподъёмностью 55 и 36 тонн.