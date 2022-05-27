ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева заложило пятое СПК «Метеор 120Р» и спустило на воду второе судно

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Закладка пятого судна на подводных крыльях (СПК) серии «Метеор 120Р» и спуск на воду второго судна состоялись на ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева в Чкаловске Нижегородской области.

Крестной матерью спущенного на воду судна стала дочь советского летчика-испытателя Валерия Чкалова Ольга Чкалова. Как и первый теплоход, судно будет эксплуатироваться в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО-Югре).

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Председатель совета директоров — генеральный конструктор АО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева» Георгий Анцев отметил, что благодаря поддержке Минпромторга России удалось создать проектно-конструкторскую документацию теплоходов «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р». Также у судостроительных компаний появились партнеры в виде лизинговых организаций, которые существенно стимулируют развитие отрасли. Он рассказал о преимуществах новых судов.

«Новые „Метеоры“ отличаются от своих предшественников прежде всего конструктивно: поменялась крыльевая схема, силовая установка, все внутреннее убранство с точки зрения инженерии. У судна появилась интеллектуальная система, которая управляет всем теплоходом — силовыми установками, климат-контролем, медийным пространством. Очень важно, что поменялось остекление: мы используем современные силикатные стекла. Поменялся и ходовой мостик с современной системой электронной индикации. При этом стараниями конструкторов и дизайнеров у „Метеора“ сохранились узнаваемые черты. Считаю, что произошла удачная смена поколений судна», — рассказал он.

Генеральный конструктор отметил, что в современных условиях компания продолжает деятельность в штатном режиме, так как является предприятием полного цикла и мало зависит от импортных комплектующих.

Длина «Метеора 120Р» — почти 35 м, ширина — около 10 м. Средняя скорость хода судна — 65 км/ч, дальность хода — 600 км, максимальная продолжительность рейса — 8 часов. Новый «Метеор» сможет вмещать до 120 пассажиров при экипаже из шести человек. Головное судно проекта было спущено на воду в августе 2021 года. Теплоход эксплуатируется на маршрутах в ХМАО.

Второе СПК «Метеор 120Р» также предназначено для ХМАО. Сейчас ведется строительство третьего и четвертого СПК.