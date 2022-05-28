На заводе «Красное Сормово» спустили на воду очередной 140 метровый сухогруз проекта RSD59

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25 мая в Нижнем Новгороде на заводе «Красное Сормово» (входит в ОСК) состоялся спуск на воду сухогрузного теплохода проекта RSD59 (стр. № 35). Это шестое судно в серии из одиннадцати сухогрузов, которые предприятие строит по заказу АО «ГТЛК», сообщили в пресс-службе верфи.

После спуска новый сухогруз будет достраиваться на воде, а затем пройдёт ходовые испытания и будет передан заказчику.Как отметил в ходе церемонии генеральный директор ПАО «Завод „Красное Сормово“ Михаил Першин, на спущенном на воду сухогрузе установлен ряд комплектующих отечественного производства взамен зарубежных."Мы продолжаем выполнять свою программу импортозамещения. На этом сухогрузе стоит российское подруливающее устройство.

Раньше эти комплектующие покупали в Германии. Производство подруливающих устройств открыли в НПО „Винт“, которое входит в ОСК. Кроме того, на этом судне установлены отечественные козловые краны и швартовные лебедки взамен турецких. На последних судах серии планируем использовать винторулевые колонки российского производства. Раньше их тоже покупали в Германии и в Китае», — цитирует пресс-служба предприятия Михаила Першина.

Крестной матерью судна стала секретарь генерального директора завода «Красное Сормово» Татьяна Комракова.На сегодня «Красное Сормово» является лидером по количеству построенных судов проекта RSD59 среди отечественных судостроительных предприятий.

Напомним, в мае 2021 года завод «Красное Сормово» стал победителем конкурса ГТЛК на строительство серии из одиннадцати сухогрузов. Согласно условиям контракта, все суда серии должны быть переданы заказчику в 2022 году.

Сухогрузное судно проекта RSD59 — справка

Разработчик проекта — «Морское Инженерное Бюро»

Длина — 141 м

Ширина — 16,98 м

Высота борта — 6 м

Осадка в море — 4,7 м

Осадка в реке — 3,6 м

Дедвейт в море — 8144 т

Дедвейт в реке — 5320 т