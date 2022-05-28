Новые Су-57 для ВКС России
Источник: https://vk.com/nskplanes
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В России создают гибридную силовую установку для авиации
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ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
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Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
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