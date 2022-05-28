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Фотофакты

Новые Су-57 для ВКС России

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Новосибирск

 © vk.com

 © vk.com

 © vk.com

 © vk.com

 © vk.com

 © vk.com

 © vk.com
Источник: https://vk.com/nskplanes

Су-57, ВКС, КнААЗ
  • Нет аватара Захарка
    28.05.2218:01:56

    Больше этих красавцев в ВКС!    

    #1250948
  • Seriomilander Seriomilander
    28.05.2218:30:41

    Как я понимаю, это 4 и 5 серийные истребители, а до конца года их количество увеличится до 7.    

    P.S. Пока всё истребители идут в 929-ый ГЛИЦ и 4-ый Центр в Липецке.

    #1250949
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      28.05.2218:57:41

      Сообщалось что Су-57 уже работали над Украиной.

      #1250950
      • Seriomilander Seriomilander
        28.05.2219:17:23

        Ничего удивительного, ведь Су-57 уже был испытан в Сирии:

        ©Видео с youtube.com

        "Продолжаются испытания самолетов пятого поколения Су-57. Проведена их повторная апробация в Сирии, в ходе которой все запланированные задачи успешно выполнены", — сказал Герасимов:

        https://tass.ru/armiya-i-opk/7367501

        Отредактировано: Seriomilander~19:18 28.05.22
        #1250951
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