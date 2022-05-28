Российские заводы выпустили новые полуприцепы

© m-nov.ru

В середине мая 2022 года российская компания Meusburger Новтрак сообщила о выпуске нового трехосного полуприцеп-рыбовоза длиной 12 500 мм, с возможностью установки двух дополнительных баков при установке четвертой оси, с 10-ю изотермическими камерами для перевозки живой рыбы объемом воды 2240 литров каждая, который способен перевозить до 27,2 тонны чистого груза.

© m-nov.ru

© m-nov.ru

Для подачи кислорода в отсеки с водой в комплектации имеется многорядный распылитель, воздушный диффузор и воздушный компрессор. Установлен комплект оборудования для жидкого кислорода, емкость для сжиженных газов составляет 195л, Р=23 бар.

© uzst.ru

© uzst.ru

«Уральский завод спецтехники» в марте 2022 года представил полуприцеп тяжеловоз высокорамный марки УЗСТ ППТ-9179-004В2 грузоподъемностью 18 тонн.

© uzst.ru

Также в марте 2022 года «УЗСТ» представил новую модель трехосной четырехсекционной полуприцеп-цистерны марки УЗСТ ППЦ-40 (009) для ГСМ, объемом 40 м³.

https://m-nov.r...mpany/news/554/

https://uzst.ru/about/news