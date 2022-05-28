В поселке Надеево Вологодской области открыт модернизированный животноводческий комплекс

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Новый собственник восстановил работу животноводческого комплекса в поселке Надеево. В развитие фермы новые инвесторы вложили более 300 миллионов рублей.

Закрытое 2 года назад сельхозпредприятие «Лактис» (сейчас называется «Милка») выкупил новый собственник. За два года удалось восстановить и расширить производство, провести капитальные ремонты. В частности, инвесторы обновили все офисные помещения и автопарк. Привели в порядок коровники: заменили водопровод, отремонтировали кровлю, полы, потолки и стены, вставили новые окна и двери. В этом году построили новый телятник на 150 голов.

Была смонтирована новая система навозоудаления, поставлены современные поилки, приведены в порядок стойловые места, отремонтировали помещения лаборатории и доильного зала.

В этом году завершили капитальный ремонт хостела, который находится недалеко от предприятия. Жить в мини-гостинице смогут порядка 40 человек. Для сотрудников подготовили четырехместные номера, также две квартиры-студии для переезда целыми семьями. Часть работников уже заехала.

«Очень важно удержаться и не сбавить темп. Мы, со своей стороны, готовы оказывать содействие в запуске новых проектов, получении господдержки, решении возникающих вопросов. От ситуации в сельском хозяйстве зависит продовольственная обеспеченность и безопасность наших жителей, района и региона», — подчеркнул глава Вологодского района Сергей Жестянников.

Сейчас на предприятии ежесуточный надой молока составляет порядка девяти тонн. Два года назад этот показатель был меньше на две тонны. Коровы сыты, корм поступает бесперебойно. Сотрудникам вовремя выплачивается заработная плата, также уплачиваются все налоги, сообщает информационный центр Вологодского района.