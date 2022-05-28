Завод спецтехники с Урала выпустил новые модели нефтепромысловой спецтехники

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Во второй половине мая 2022 года «Уральский завод спецтехники», выпускающий более 300 моделей спецтехники, представил две новые модели спецтехники для ремонта промысловых трубопроводов, выполненных на шасси Камаз 43118-3027-50с усиленными металлическими грузовыми платформами и с установленными на них гидроманипуляторами АНТ 8.5-2 (максимальная грузоподъемность 4 тонны) и АНТ 12-2 (максимальная грузоподъемность 6 тонн).

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Ранее заводом был освоен выпуск агрегата ремонта промысловых трубопроводов, изготовленного на шасси Камаз 43118 с КМУ АНТ 12-3, грузоподъемностью 3,9 тонн.

Агрегат ремонта промысловых трубопроводов АРПТ Камаз 43118 с КМУ АНТ 12-3 © uzst.ru

В настоящий момент завод выпускает 17 видов нефтепромысловой спецтехники, в частности паропромысловые установки на шасси Урал, Камаз, ГАЗ, Краз; стационарные паропромысловые установки; паропромысловые установки на прицепе; цементировочные насосные агрегаты на шасси Урал, Камаз; цементтировочные агрегаты на санях; цементировочно-смесительные агрегаты ньа шасси Урал, Камаз; смесительные агрегаты на санях; установки кислотной обработки скважин на шасси Урал, Камаз; агрегаты ремонта скважин на шасси Урал; агрегаты депарафинизации на шасси Урал, Камаз; азотные и воздушные компрессорные станции на шасси Урал; агрегаты для исследования скважин на шасси Урал, Камаз, Газ, Четра; универсальные моторные подогреватели на шасси Урал, Газ, Камаз; стационарные универсальные моторные подогреватели; агрегаты ремонта промысловых трубопроводов на шасси Камаз; агрегаты транспортировки барабанов и насосов на шасси Урал, Камаз; установки блоков манифольдов на шасси Камаз.