Завод спецтехники с Урала выпустил новые модели нефтепромысловой спецтехники
Во второй половине мая 2022 года «Уральский завод спецтехники», выпускающий более 300 моделей спецтехники, представил две новые модели спецтехники для ремонта промысловых трубопроводов, выполненных на шасси Камаз 43118-3027-50с усиленными металлическими грузовыми платформами и с установленными на них гидроманипуляторами АНТ 8.5-2 (максимальная грузоподъемность 4 тонны) и АНТ 12-2 (максимальная грузоподъемность 6 тонн).
Ранее заводом был освоен выпуск агрегата ремонта промысловых трубопроводов, изготовленного на шасси Камаз 43118 с КМУ АНТ 12-3, грузоподъемностью 3,9 тонн.
Агрегат ремонта промысловых трубопроводов АРПТ Камаз 43118 с КМУ АНТ 12-3 © uzst.ru
В настоящий момент завод выпускает 17 видов нефтепромысловой спецтехники, в частности паропромысловые установки на шасси Урал, Камаз, ГАЗ, Краз; стационарные паропромысловые установки; паропромысловые установки на прицепе; цементировочные насосные агрегаты на шасси Урал, Камаз; цементтировочные агрегаты на санях; цементировочно-смесительные агрегаты ньа шасси Урал, Камаз; смесительные агрегаты на санях; установки кислотной обработки скважин на шасси Урал, Камаз; агрегаты ремонта скважин на шасси Урал; агрегаты депарафинизации на шасси Урал, Камаз; азотные и воздушные компрессорные станции на шасси Урал; агрегаты для исследования скважин на шасси Урал, Камаз, Газ, Четра; универсальные моторные подогреватели на шасси Урал, Газ, Камаз; стационарные универсальные моторные подогреватели; агрегаты ремонта промысловых трубопроводов на шасси Камаз; агрегаты транспортировки барабанов и насосов на шасси Урал, Камаз; установки блоков манифольдов на шасси Камаз.
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