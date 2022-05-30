Башкирское предприятие начало выпуск автобетоносмесителей на шасси нового поколения КАМАЗ

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Как сообщила пресс-служба Туймазинского завода автобетоновозов (крупнейшее российское предприятие, специализирующееся на проектировании и производстве спецтехники для строительной, коммунальной, сельскохозяйственных, нефтегазодобывающей отраслей.), ПАО «ТЗА» запустило в производство бетоносмесители на самосвальных шасси повышенной грузоподъемности КАМАЗ-6595 и КАМАЗ-65951 (о выпуске первого самосвала семейства К5 в сентябре 2020 году сообщил сайт «Сделано у Нас») с объемом смесительного барабана 10 и 12 куб.м. соответственно.

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Проектирование новых автобетоносмесителей с дизельным четырехтактным двигателем КАМАЗ Р6 910.15-450 мощностью в 450 л.с. и коробкой передач ZF 12TX2820TO было начато в начале февраля 2022 года, а уже в мае 2022 года выпущена первая экспериментальная партия машин, которые в настоящий момент проходят тестовые и полигонные испытания для получения разрешительной документации.

В настоящий момент заводом освоен выпуск свыше 20 моделей автобетоносмесителей полезной емкостью 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12 куб.м., изготавливаемых на шасси КАМАЗ.

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Также в линейке автобетоносмесителей выпускаемых заводом имеется модель автобетоносмесителя с транспортерной лентой К-12, которая предназначена для подачи бетона (в т.ч. «тяжелого» ), щебня, песка или любых других сыпучих материалов из автобетоносмесителя на строительную площадку по горизонтали до 12 метров и до 6 метров в высоту.