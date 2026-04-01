В рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры» состоялся запуск движения высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) КАМАЗ по федеральной трассе М-12 «Восток».

Первые три беспилотных магистральных тягача КАМАЗ вышли на трассу М-11 «Нева» в июне 2023 года. Позже географию расширили: в августе 2024 года разрешили запуск беспилотных грузоперевозок на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) и на М-12. В апреле 2025 года КАМАЗ участвовал в запуске движения на ЦКАД. Сейчас на М-11 и ЦКАД работают 18 беспилотных грузовиков. В кабине находится инженер-испытатель, который контролирует процесс. За время испытаний машины прошли около 6 млн километров и перевезли 732 тысячи кубометров грузов.

Высокоавтоматизированные транспортные средства, которые теперь выходят на М-12, относятся к проекту «Маяк-2». Их главное отличие от «Маяка-1» — санкционно устойчивое производство. Инженеры заменили боковые радары, что позволило увеличить точность определения скорости, дальность распознавания объектов и улучшить систему связи.

За время действия экспериментально-правового режима технологии заметно усовершенствовали. Дальность машинного зрения выросла с 80 до 120 метров, радарного — с 50 до 80 метров, лидарного — с 60 до 120 метров. Расстояние детектирования полосы увеличили с 16 до 100 метров.

Сейчас инженеры работают над версией «Маяк-3». В ней реализованы элементы дублирования управления по вычислителю, рулевой и тормозной системе. Появилась система очистки сенсоров — особенно важная весной и осенью. В общую систему технического зрения включили полуприцеп. В планах — оснащение «умными» полуприцепами с собственной сенсорикой, что повысит безопасность и расширит функционал, рассказывают в Ростехе

КАМАЗ остается единственным российским производителем высокоавтоматизированных транспортных средств на базе грузового шасси собственного производства.