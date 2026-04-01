MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
3 дня назад
44
Bionysheva_Elena Транспорт, спецтехника и логистика

Беспилотные грузовики КАМАЗ вышли на трассу М-12⁠⁠

© rostec.ru

В рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры» состоялся запуск движения высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) КАМАЗ по федеральной трассе М-12 «Восток».

Первые три беспилотных магистральных тягача КАМАЗ вышли на трассу М-11 «Нева» в июне 2023 года. Позже географию расширили: в августе 2024 года разрешили запуск беспилотных грузоперевозок на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) и на М-12. В апреле 2025 года КАМАЗ участвовал в запуске движения на ЦКАД. Сейчас на М-11 и ЦКАД работают 18 беспилотных грузовиков. В кабине находится инженер-испытатель, который контролирует процесс. За время испытаний машины прошли около 6 млн километров и перевезли 732 тысячи кубометров грузов.

Высокоавтоматизированные транспортные средства, которые теперь выходят на М-12, относятся к проекту «Маяк-2». Их главное отличие от «Маяка-1» — санкционно устойчивое производство. Инженеры заменили боковые радары, что позволило увеличить точность определения скорости, дальность распознавания объектов и улучшить систему связи.

За время действия экспериментально-правового режима технологии заметно усовершенствовали. Дальность машинного зрения выросла с 80 до 120 метров, радарного — с 50 до 80 метров, лидарного — с 60 до 120 метров. Расстояние детектирования полосы увеличили с 16 до 100 метров.

Сейчас инженеры работают над версией «Маяк-3». В ней реализованы элементы дублирования управления по вычислителю, рулевой и тормозной системе. Появилась система очистки сенсоров — особенно важная весной и осенью. В общую систему технического зрения включили полуприцеп. В планах — оснащение «умными» полуприцепами с собственной сенсорикой, что повысит безопасность и расширит функционал, рассказывают в Ростехе

КАМАЗ остается единственным российским производителем высокоавтоматизированных транспортных средств на базе грузового шасси собственного производства.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: rostec.ru

Комментарии 3

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • 0
    Нет аватара Андрей Ужуров02.04.26 12:40:29

    Интересно узнать разницу между оплатой труда водителя-дальнобойщика и инженера-испытателя. Подобные грузовики станут действительно когда-нибудь полностью «беспилотными»?

    #1314416
  • 0
    Нет аватара alexm02.04.26 13:42:47

    NATCAR — дочерняя компания КамАЗа, созданная для коммерческой эксплуатации беспилотных грузовиков и развития цифровой логистики. Проект работает с 2019 года в рамках государственного эксперимента Минтранса России по внедрению беспилотных технологий на автомобильных дорогах общего пользования.
    В проекте участвуют не только КамАЗ и NATCAR. Ключевыми партнёрами выступают Сбер — через SberAutoTech разрабатывает ИИ-системы, РЖД — для интеграции мультимодальных перевозок, X5 Group — для тестирования доставки продуктов, а также маркетплейсы Wildberries и OZON. Минтранс РФ и Росавтодор обеспечивают нормативную поддержку и координацию.
    Шесть миллионов километров без аварии — это серьёзный показатель. Для понимания масштаба: это примерно 150 кругосветных путешествий по экватору. И всё это без ДТП по вине автономной системы.
    Беспилотники оптимизируют стиль вождения — плавный разгон, торможение двигателем, поддержание постоянной скорости. По оценкам специалистов, это даёт экономию 10-15% топлива по сравнению с ручным управлением.
    Беспилотные грузовики КамАЗ работают на 4 уровне автономности по международной классификации SAE J3016. Для понимания контекста: уровень 0 — всё делает водитель, уровень 2 — автопилот как в современных легковушках, где водитель обязан контролировать дорогу, уровень 3 — машина едет сама, но водитель должен быть готов перехватить управление, уровень 4 — полная автономность на ограниченном маршруте, уровень 5 — полная автономность везде и всегда. Последнего пока не существует в серийном производстве.КамАЗ сотрудничает с АО «ГЛОНАСС» для интеграции навигационных систем и телематики. Это позволяет отслеживать местоположение каждого грузовика в реальном времени, передавать данные о техническом состоянии автомобиля, оптимизировать маршруты с учётом дорожной ситуации и обеспечивать кибербезопасность передачи данных.
    КамАЗ-54901 — санкционно устойчивая версия с локализацией ключевых узлов. Это важно для долгосрочной эксплуатации в текущих условиях.У мировых лидеров есть свои преимущества. Tesla Semi предлагает электрическую силовую установку с высокой энергоэффективностью и быстрой зарядкой. Waymo накопила почти 200 миллионов миль автономного пробега на всех своих автомобилях и использует шестое поколение системы Waymo Driver с 2026 года.

    Масштаб пока на стороне американских компаний. Waymo и Tesla работают с сотнями автомобилей, тогда как NATCAR оперирует десятками машин.
    #1314423
  • shigorin shigorin03.04.26 01:46:55

    > санкционно устойчивое производство
    Неужто без нвидий?

    #1314448