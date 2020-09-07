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Производство

Собран первый самосвал семейства К5

 © kamaz.ru

На автомобильном заводе «КАМАЗа» собрали первый самосвал нового перспективного семейства К5 — КАМАЗ-6595, который предназначен для работы на крупных промышленных инфраструктурных объектах, в горных и песчаных карьерах.

Модель укомплектована мощным мотором Р6, ведущие мосты рассчитаны на осевую нагрузку 16 тонн, грузоподъёмность 26 тонн. Конструкторы позаботились о том, чтобы грузовик был защищён массивным трёхсекционным бампером из штампованной стали спереди и усиленным брусом сзади. Металлическая сетка убережёт фары и радиатор автомобиля от попадания камней.

«Собирали КАМАЗ-6595 на специальных стапелях, которые продвигались вдоль главного конвейера. Так у рабочих, устанавливающих детали на своей позиции, была возможность познакомиться с новой моделью», — пояснил технолог отдела анализа эффективности сборки автомобилей Владимир Щетинин.
Источник: https://kamaz.ru/press/releases/sobran_pervyy_samosval_semeystva_k5/

КАМАЗ-6595, КАМАЗ
  • Нет аватара termometrix
    07.09.2021:27:19

    Тут вроде бы Мерседес,Даймлер АГ, помогли с дизайном и освоением производства.

    #1208258
    • Александр Маслов Александр Маслов
      07.09.2023:00:30

      Никто ничего не помогает просто так в мире капитала ,все продается и покупается ,в том числе технологии и все к взаимной выгоде !

      #1208264
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