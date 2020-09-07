Собран первый самосвал семейства К5

© kamaz.ru

На автомобильном заводе «КАМАЗа» собрали первый самосвал нового перспективного семейства К5 — КАМАЗ-6595, который предназначен для работы на крупных промышленных инфраструктурных объектах, в горных и песчаных карьерах.

Модель укомплектована мощным мотором Р6, ведущие мосты рассчитаны на осевую нагрузку 16 тонн, грузоподъёмность 26 тонн. Конструкторы позаботились о том, чтобы грузовик был защищён массивным трёхсекционным бампером из штампованной стали спереди и усиленным брусом сзади. Металлическая сетка убережёт фары и радиатор автомобиля от попадания камней.

«Собирали КАМАЗ-6595 на специальных стапелях, которые продвигались вдоль главного конвейера. Так у рабочих, устанавливающих детали на своей позиции, была возможность познакомиться с новой моделью», — пояснил технолог отдела анализа эффективности сборки автомобилей Владимир Щетинин.