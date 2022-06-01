Птицефабрика «Тульская» завершила реализацию проекта по расширению производства

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АО «Птицефабрика «Тульская» увеличивает объемы производства до 1,5 млн яиц в сутки после открытия новых птичников и сортировочного цеха.

Строительство современного комплекса предполагалось инвестиционным соглашением, подписанным в 2019 году на Российском инвестиционном форуме. Тогда говорилось о том, что расширение производственных мощностей позволит предприятию нарастить объемы до 467 млн штук в год, однако на этом птицефабрика не планирует останавливаться и увеличивает их до 550 млн.

«Если раньше в одном птичнике мы могли разместить около 75 тысяч кур, то в новом это количество выросло до 280 тысяч.

То есть почти в семь раз больше. Особенностью этих птичников является использование меньших площадей, при этом эффективность — выше. Плюсом ко всему — современное, качественное оборудование, позволяющее нам работать более продуктивно», — рассказал коммерческий директор «АО Птицефабрика «Тульская» Георгий Ткаченко.

Пять новых птичников, в дополнение к уже построенным, уже введены в эксплуатацию; кроме того, предприятие заканчивает строительство ангара большей вместимости для зерна.

Реализация инвестиционного проекта такого масштаба — это всегда создание новых рабочих мест; таким образом решаются социально-экономические проблемы муниципальных образований, снижается уровень безработицы. Сейчас, по словам Георгия Ткаченко, штат птицефабрики «Тульской» вырос почти на 50% — это более ста человек. Трудоустройство на предприятии — это социальный пакет, достойная заработная плата и бонусы, в том числе и в виде собственной продукции.

Птицефабрика «Тульская» продолжает модернизацию своего производства, более того — она стала одним из последних предприятий региона, вошедших в федеральную программу «Производительность труда»: за сравнительно небольшой срок и в условиях западных санкций тульскому предприятию удалось достичь хороших результатов.