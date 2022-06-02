Мантуровский сыродельный комбинат запустил цех по производству сыворотки в Костромской области

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Мантуровский сыродельный комбинат, расположенный в г. Мантурово Костромской области, занимается производством сыра и молочных продуктов. В сутки здесь перерабатывается 35 тонн молока. На предприятии выпускается широкий ассортимент сыров: Российский, Тильзитер, Гауда, Эдам, Пошехонский, Костромской, Голландский.

Благодаря господдержке на сыродельном комбинате создан первый в регионе цех по производству концентрированной молочной сыворотки. Пусконаладочные работы на новой линии завершили две недели назад. Проектная мощность цеха составляет до 950 тонн продукта в месяц.

© adm44.ru

Руководители комбината рассказали, что концентрат молочной сыворотки — это ценный продукт, который используется в медицине, кондитерском производстве, для производства спортивного питания. В условиях импортозамещения он крайне востребован. Предприятие уже поставляет концентрированную сыворотку в Пензу и ведет дальнейшие переговоры по расширению сбыта.

Переработка молочной сыворотки позволяет создать практически безотходное производство и решить проблему утилизации побочного продукта производства. Раньше сдавать сыворотку на утилизацию приходилось за деньги. Теперь это приносит доход.

«В процессе переработки на нашем производстве продукт разделяется на две фракции. Чистая вода сливается в канализацию, а концентрированная сыворотка идет на продажу», — прокомментировала технолог Мантуровского сыродельного комбината Анна Анфалова.

В планах — привлечение в кооператив новых участников-сельхозпроизводителей, а также создание линейки элитных сыров на ещё одном новом производстве в Костроме.