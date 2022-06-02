На «Полипласт Новомосковск» состоялось открытие нового производственного комплекса
31 мая в Новомосковске состоялось открытие нового производственного комплекса ООО «Полипласт Новомосковск».
Новый комплекс позволит удвоить производственные мощности по выпуску сухих функциональных добавок для различных отраслей промышленности. При этом выпускаемая продукция будет направлена как на экспорт, так и на внутренний рынок.
«В проект инвестировано более одного миллиарда рублей, создано 80 рабочих мест.
Начало строительства комплекса было положено осенью 2021 года и завершилось в рекордно короткие сроки — весной 2022 года. Производство представляет собой ряд технологических установок, объединённых в единую производственную цепочку.
На производственной площадке «Полипласт Новомосковск» стартует работа по созданию производства технологичных высокомолекулярных полимеров. Они необходимы для обеспечения потребности страны в специализированной химии. Суммарные инвестиции в новый проект составят порядка 10 млрд рублей. В течение полутора лет будет создано более 500 новых рабочих мест.
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