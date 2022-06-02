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С 1 июня установленная мощность Волжской ГЭС увеличилась еще на 63 МВт и теперь составляет 2734 МВт. Это стало результатом модернизации шести гидроагрегатов, мощность каждого из которых возросла на 10,5 МВт, а также снятия ограничений на выдачу мощности станции в энергосистему.

Обновление оборудования проведено в рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро, новые гидроагрегаты изготовлены предприятиями российского концерна «Силовые машины».

Замена шести гидроагрегатов была произведена в 2017-2021 гг., но увеличение мощности станции сдерживалось ограничениями пропускной способности отходящих от станции линий электропередачи. Как правило, такие проблемы решаются путем дорогостоящего и продолжительного строительства новых ЛЭП. Специалисты РусГидро нашли более эффективное решение — впервые в России на Волжской ГЭС был смонтирован фазоповоротный трансформатор. Это инновационное оборудование позволяет перенаправлять мощность из более загруженных участков электрической сети в менее загруженные. Опыт эксплуатации фазоповоротного трансформатора подтвердил его проектные параметры, что позволило провести перемаркировку (документальное подтверждение увеличения мощности) гидроагрегатов.

Программа комплексной модернизации Волжской ГЭС предусматривает полную замену всех 22 основных гидроагрегатов станции. На сегодня обновлены 22 гидротурбины и 17 гидрогенераторов. Запланировано увеличение мощности Волжской ГЭС еще на 10,5 МВт, что станет возможным после запланированной модернизации открытого распределительного устройства 500 кВ с заменой оборудования на современное элегазовое (КРУЭ) и монтажа дополнительных комплексов противоаварийной автоматики на объектах электрических сетей.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации (ПКМ) гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 10 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 465 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время было заменено или модернизировано 128 гидротурбин, 114 генераторов, 86 силовых трансформаторов, а также более 10 тыс. единиц вспомогательного оборудования.