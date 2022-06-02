Сборная России завоевала медали на Азиатской олимпиаде по физике
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Подведены итоги Азиатской олимпиады по физике (APhO 2022), в которой участвовали представители более чем 20 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2022 году страной-организатором выступила Индия. Олимпиада проводилась в дистанционном формате, российская сборная участвовала в конкурсных испытаниях на площадке Московского физико-технического института. Всего российские школьники завоевали восемь медалей:
Золотые медали получили:— Максим Пермяков (Республиканский лицей для одаренных детей, Республика Мордовия);- Олег Калашников (Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, Московская область);- Вадим Ерин (Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, Московская область).
Серебряных медалей удостоены: — Даниил Рынкевич (школа Центра педагогического мастерства, Москва);- Илья Гладышев («Вторая школа», Москва);- Данияр Тухватулин (Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, Московская область).
Бронзовые медали завоевали: — Владимир Савинцев (Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, Московская область);- Максимилиан Тимофеев (Президентский физико-математический лицей № 239, Санкт-Петербург).
Руководителями сборной и наблюдателями выступили директор по довузовской подготовке Московского физико-технического института (МФТИ) Виталий Шевченко, тьюторы учебно-методической лаборатории по работе с одаренными детьми МФТИ Арсений Пикалов, Юрий Скаков, Федор Цыбров, студенты МФТИ, призеры международных олимпиад Федор Оксаниченко и Максим Покровский.
Состав российской команды на APhO 2022 был определен в феврале на квалификационных сборах по физике. Подготовка и отбор команды проходили в течение года на базе МФТИ и Образовательного центра «Сириус».
Азиатская олимпиада по физике проводится с 2000 года. Это ежегодное интеллектуальное состязание, в котором принимают участие школьники стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Олимпиада проходит по правилам Международной физической олимпиады: один теоретический тур и один экспериментальный тур (длительностью 5 часов каждый).
В 2021 году российская сборная установила абсолютный рекорд олимпиады, завоевав восемь золотых медалей — максимально возможный результат.
http://www.edu....8865698677c528b (текст)
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