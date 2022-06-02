НЭВЗ выполнил план 2022 года по поставкам электровозов ЭП1М

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Новочеркасский электровозостроительный завод передал в депо Киров Горьковской железной дороги пассажирский электровоз переменного тока ЭП1М № 818.

Сегодня в депо Киров эксплуатируются 139 электровозов ЭП1М. Электровозы этой модели заменяют выработавшие свой ресурс машины серий ЧС4 и ВЛ60ПК, построенные в 1960-1970-х годах XX века, и во многом превосходят их по техническим характеристикам, что позволяет пассажирам быстрее и комфортнее добираться до места назначения.

Кировский узел довольно крупный, находится на северной ветке Транссиба и соединяет Санкт-Петербург и Москву через Ярославль с Уралом и Сибирью. ЭП1М способен водить состав из 24 пассажирских вагонов по участкам с подъемом в 9‰ и в климатических условиях с влажностью воздуха до 95-100% на скорости до 140 км/ч.

В депо Киров электровозы ЭП1М на постоянной основе начали эксплуатироваться с середины 2016 года

В рамках программы импортозамещения и в связи с прекращением поставок кабин управления украинского производства, начиная с локомотива № 792, в конструкцию магистральных пассажирских электровозов ЭП1М введены корпуса кабин машиниста отечественного производства ООО «НПО «ВОЯЖ» (г. Ковров).