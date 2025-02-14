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НЭВЗ передал РЖД электровоз 3ЭС5К № 1600. Новый локомотив будет эксплуатироваться в депо Абакан Красноярской железной дороги.

Первый трехсекционный электровоз семейства «Ермак» был изготовлен в 2007 году. Он создан на базе двухсекционного электровоза 2ЭС5К «Ермак», в отличие от базовой модели имеет бустерную секцию, которая устанавливается между головными секциями локомотива и позволяет увеличить мощность локомотива с 6560 до 9840 кВт. Такой электровоз может водить сверхтяжелые поезда по отрезкам пути с большим уклоном.

В электровозах 3ЭС5К применяется поосное регулирование силы тяги и независимое возбуждение тяговых электродвигателей. Эти локомотивы обеспечивают вождение поездов повышенной массы до 7100 тонн. С 2021 года все локомотивы 3ЭС5К «Ермак» комплектуются системами автоведения.

3ЭС5К зарекомендовали себя как надежные локомотивы с улучшенными тяговыми и эксплуатационными характеристиками, используемые для транспортировки сверхтяжелых составов на Восточном полигоне.

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