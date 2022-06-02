В Московской области запустили новую линию по производству женских прокладок

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Российская группа компаний «Хайдженик» запустила в городе Видное Московской области дополнительную линию по выпуску женских прокладок под собственными брендами Ola! и TerezaLady.

Инвестиции в увеличение производства превысили 250 млн рублей. Из них 123 млн рублей в рамках льготного займа по флагманской программе «Проекты развития» предоставил Фонд развития промышленности для компании «Олтекс С.А.» (входит в группу «Хайдженик»).

"Хайдженик" производит женские прокладки с 2000 года. Сейчас предприятие запустило дополнительную линию по выпуску женских гигиенических и урологических прокладок мощностью 300 млн изделий в год. Ранее компания изготавливала урологические прокладки по контракту в Бельгии.

На собственном производстве в Видном уровень локализации составляет 35-40%. В планах за счет использования отечественной целлюлозы довести этот показатель до 70-75%.

«Прокладки Ola! и TerezaLady являются недорогой и качественной альтернативой импортным аналогам. Увеличение уровня локализации позволит снизить себестоимость производства, что отразится и на конечной цене изделий. Полочная цена, например, урологических прокладок после начала собственного производства в Подмосковье может снизиться на 10%", — рассказал генеральный директор «Хайдженик» Михаил Срапионов.

Благодаря новой производственной линии общие производственные мощности предприятия по выпуску женских прокладок возрастут до 3,6 млрд изделий в год. По оценкам компании, около 35% отечественного рынка женских прокладок занимают импортные изделия. Подмосковный «Хайдженик» занимает более 12% этого рынка, и в планах у компании довести свою долю до 20%.